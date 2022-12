CLÉMENT LAFORCE, Andrée



À Montréal, au Pavillon Côte-des-Neiges de l'Institut de gériatrie de Montréal (IUGM), Andrée Laforce Clément est décédée le 5 décembre. Elle était l'épouse de feu Jean Pierre Clément, la sœur de Lise, Denise et Monique Laforce, la belle-sœur de Ginette, Nicole et feu Diane Clément.Nous tenons à remercier tout le personnel du premier ouest (IUGM), qui depuis quatre ans lui ont prodigué des soins d'une qualité exceptionnelle. Une attention bien particulière pour son ange gardien, May Kfoury; sans sa présence bienveillante, Andrée n'aurait pu vivre ces années de maladie avec autant de paix et de joies quotidiennes.Une célébration de sa vie aura lieu pour ses proches à une date ultérieure, puis l'inhumation se fera à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où elle rejoindra son époux.