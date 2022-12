HACHEY, Micheline Demers



À Montréal, le 14 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Micheline Demers Hachey, épouse de M. Charles Hachey.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Lynda (Gilles), Stéphane (Sophie), Roger (Simonne), ses petits-enfants Caroline, Alex, Félix, Laurence et ses arrière-petits-enfants Marilou, Louis, Alexia et Marianne ainsi que son frère Yvon et sa soeur Claudette, parents et ami(e)s.La famille recevra les témoignages de sympathie le lundi 19 décembre 2022, à partir de 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, Vile Saint-Laurent, Québec, H4N 2N6.Une liturgie de la Parole suivra à 18h15 en la chapelle du complexe.