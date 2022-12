PAQUET, Georges



C'est suite à un long et courageux combat contre la maladie qu'est décédé, paisiblement et entouré des siens, à l'âge de 76 ans, Monsieur Georges Paquet, conjoint de Lorraine Pitts, le 11 décembre 2022 à Venise-en-Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Caroline), feu Martin et David (Geneviève), ses petits-enfants Jacob et Jade, son frère et ses soeurs Thérèse, Irénée et Marie-Reine ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 |le dimanche 15 janvier 2023 à compter de 9h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 11h30, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.