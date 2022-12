HAMEL, Henri



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 10 décembre 2022, est décédé à l'âge de 90 ans, M. Henri Hamel, fils de feu Albert Hamel et de feu Aurore Morinville et époux de Mme Carmen Laliberté, domicilié à Victoriaville.Monsieur Henri Hamel laisse dans le deuil son épouse Carmen Laliberté, ses enfants: Joann (Claude A. Roy), Jean-Roch, Caroline (Goher Ahmad), ses petits-enfants: Louis-Sébastien Roy (Cynthia), Pierre-Alain Roy (Amélie), François-Olivier Roy (Éliane), Ève-Amélie Roy, Béatrice Ahmad (Alex), Mattias Ahmad, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Gisèle (feu Richard Comtois), feu Colette (Georges Albert Gaudreault), Gaston (Aline Desrochers), feu Guy (Nicole Roberge), feu Serge (feu Jocelyne Charland), Pierre (Nicole Tremblay), Pauline (Christian Girard), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacqueline Laliberté (feu Jacques Gagné), Albert Laliberté (Louise Rogers), feu Paul-Henri Laliberté (Nicole Daigle), feu Paul-Émile Laliberté, Maurice Laliberté (feu Claire Martin) (Louise Roy). Monsieur Henri Hamel laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 23 décembre 2022 à 12h à la chapelle du salon funéraire Bergeron.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 décembre 2022 de 14h à 17h et en soirée, de 19h à 21h. Le vendredi 23 décembre, journée des funérailles, à partir de 10h, au620, BOULEVARD DES BOIS-FRANCS SUD VICTORIAVILLE, G6P 5X2Étant donné l'importance accordée aux études supérieures par M. Hamel, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cégep de Victoriaville. Les formulaires sont disponibles au bureau ou sur le site internet du salon funéraire.La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de monsieur Henri Hamel.