BIBEAU, Conrad



À Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, le 12 décembre 2022, est décédé M. Conrad Bibeau à l'âge de 84 ans, fils de feu Gérard Bibeau et feu Thérèse Croisetière.Il laisse dans le deuil ses enfants dont Sylvain Blouin (Maria Ortiz) ainsi que Shannel, Vickie, Mélanie, les membres de sa famille, autres parents et amis.En accord avec ses dernières volontés, la famille se réunira dans l'intimité.DESROSIERS & FILS INC.