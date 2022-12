FULLER, Suzanne



Paisiblement le 11 décembre 2022, à la Maison Victor-Gadbois est décédée madame Suzanne Fuller, épouse de feu Michel Couillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants IsaBelle, Nicolas et Anie (Simon Senneville), ses petits-enfants Abigaël et Béatrice ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 janvier 2023 entre 18h30 et 21h à la :Les funérailles auront lieu le samedi 21 janvier 2023 à 10h30 (la famille sera présente à partir de 9h30 pour recevoir les condoléances) à l'église de Mont-St-Hilaire au 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire. Après quoi un goûter sera servi à la salle située à côté de l'église.La famille désire remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour le soutien et les bons soins prodigués.En mémoire de Suzanne et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Maison Victor-Gadbois ou à l'Arche Montérégie.