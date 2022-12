MALO, Claudette



À sa maison à Saint-Bruno-de-Montarville, le 13 décembre 2022 à l'âge de 80 ans, est décédée Claudette Malo, épouse de Guy Thibault (natif de Saint-Jérôme). Elle était la fille de feu Anita Surprenant et de feu Georges Malo.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son beau-frère Bernard Thibault (Charlene Pincombe) et sa cousine Carole Surprenant (Luc Prénoveau) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 décembre 2022 à compter de 14h au Comlexe funéraire Urgel Bourgie, au 1559 Montarville, Saint-Bruno-de-Montarvillesuivi de la célébration à 16h au salon ainsi qu'un léger goûter.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer.