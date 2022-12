BAULU, Jean

Jean Baulu, primatologue, écologiste et fondateur de la réserve faunique Barbados Wildlife Reserve et du centre de recherches sur les primates, Barbados Primate Research Center et Grenade Hall Signal Station & Forest, est décédé subitement d'insuffisance cardiaque à l'hôpital Tan Tock Seng, à Singapour, le vendredi 11 novembre 2022, à l'âge de 78 ans.Né au Canada, à Montréal, il était le fils de feu Roger Baulu, animateur de radio et télévision et de feu Anita Finnerty Baulu. Jean était l'époux et l'associé pendant 52 ans de Suzanne Bonin Baulu, père de Katherine Baulu, Geneviève "Cui-Cui" Marsh et Isabelle Baulu ; beau-père de Welby Altidor, Richard "Bones" Marsh et Carlos San Román Frías; grand-père bien-aimé de Lukas et Sebastian Marsh, Ella Farber Altidor, Agustín et Delfina San Román.Il était aimé de ses frères Pierre Baulu et sa femme Cécile, André Baulu et sa femme Claire, ses soeurs Mireille Baulu-MacWillie et son mari Gordon MacWillie, Ann Baulu et son mari José Benmouyal, sa cousine Patricia Baulu; ses beaux-parents Paul et Louise Raymond et leurs enfants Marie-Josée, Louis et Michèle Raymond, Madeleine Bonin Guevin et René Guevin, Myrta Jeanty et son mari Dorcelan Altidor et leur fille Annie Altidor, plusieurs nièces, neveux, ainsi que des amis chers partout dans le monde.La famille Baulu vous invite à transmettrevos témoignagesde sympathie sur https://everloved.com/life-of/jean-baulu/