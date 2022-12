BROSSEAU, Jean-Paul



28 mai 1921 - 30 novembre 2022Natif de Gatineau et demeurant à St-Basile-le-Grand, Jean-Paul Brosseau est décédé à l'Hôpital Charles-Le Moyne. Il était le fils de feu David Brosseau et feu Yvonne Madore, frère de Pauline, Gabrielle, Gaston, Yvon, Léo, Jacques, Betty, Nicole et père de Marc, Suzan, Lee et Roger.Il manquera également beaucoup à Colleen et sa famille de Knowlton ainsi qu'à plusieurs amis dont l'amitié dure depuis plus de 101 années.Un grand merci à sa voisine Suzanne Michaud pour toute son aide et sa compassion.Selon ses volontés, aucun service n'aura lieu.