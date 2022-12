VAILLANCOURT, André



À Laval, le 7 décembre 2022, est décédé André (Dédé) Vaillancourt, entouré de l'amour de sa famille. Né à Fabreville en 1933, il était le benjamin d'une grande et belle famille de dix-neuf enfants.Ingénieur diplômé de la Polytechnique et grand joueur de golf, André était un bon vivant, apprécié de tous. Il accueillait avec humour les aléas de la vie, même dans ses derniers moments. Mélomane, son amour pour la chanson française lui survivra grâce à la collection de la Bibliothèque nationale du Québec portant son nom.André laisse dans le deuil Madelaine Brunet, son épouse et complice de toute une vie, ses deux enfants, Pierre et Martine (Jean-Luc), ses petits-enfants Alexandre, Christophe, Antoine, Emmanuel et Marie-Julie, ses arrière-petits-enfants Zack, Emy et Milan, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.3495 BOUL. DAGENAIS, FABREVILLE450-473-5934 |La famille tient à exprimer sa gratitude à l'infirmière Elisa DiPaolo, à Dre Hana Alaily et à Dr Louis Daigle et son équipe, qui ont su l'accompagner avec respect et empathie lors de cette ultime traversée.Les funérailles seront célébrées le vendredi 6 janvier 2023 à 11h en l'église Sainte-Rose-de-Lima, 219 boulevard Sainte-Rose (Laval). La famille vous y accueillera à partir de 10h. Une célébration de vie suivra au Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles situé au 345, boulevard Sainte-Rose à Laval, de 12h30 à 16h30. Un goûter sera servi en son honneur.