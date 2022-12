SPANDONIDE, Jean



À Montréal, le 12 décembre 2022, est décédé M. Jean Spandonide, époux de feu Mme Arlette Maurin Spandonide.Outre ses parents et amis au Québec, en France et aux États-Unis, Jean laisse dans le deuil sa fille Caroline (Pierre Fortin, Laurence Fortin), sa petite-fille chérie Chloé Spandonide Engel (Ludovic Pin) et ses chers arrière-petits-enfants Edgar et Éloïse.Né à Sulina, Roumanie, le 29 janvier 1930, Jean Spandonide émigre en 1938 en France avec sa famille. En 1950, il y épouse Arlette Maurin, qui leur donne une fille : Caroline. C'est en 1953 que Jean arrive à Montréal pour y installer sa petite famille.La famille vous accueillera le lundi 19 décembre à compter de 14h au complexe funéraire :Un hommage et un vin d'honneur suivront au salon à 18h.La famille remercie les médecins Marie-Jo Olivier, Jean-Luc Dionne, Nguyen, les infirmières Djouher Ould Ali, Geneviève Desforges de même que le personnel de la Maison Gracia.Un don versé en sa mémoire à la Fondation de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal serait apprécié.