Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Une famille presque royale

Comme il fait bon découvrir cette série de facettes inconnues de la vie – et particulièrement de l’enfance – du comédien et humoriste Stéphane Rousseau ! On plonge avec bonheur dans ses souvenirs de petit gars, ses étés en famille dans des camps de nudisme, ses moments difficiles avec sa maman malade, ceux partagés avec son père qui ne portait jamais de gants et sa sœur adolescente qui ne riait pas souvent. On aime les courts chapitres relatant des moments important ou précieux de simplicité de son histoire familiale et on respecte l’artiste qui se livre avec honnêteté, sans cacher les moments moins glorieux vécus avec sa famille presque royale.

► Famille royale : de Stéphane Rousseau, KO Éditions

— Sarah-Émilie Nault

Viking

Photo fournie par Films Opale

Cinéaste singulier qui manie aussi bien l’humour décalé que l’exploration de la nature humaine, Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole) signe, avec ce quatrième opus, son film le plus ambitieux et accessible à ce jour. S’appuyant sur une idée totalement originale, cette savoureuse comédie de science-fiction relate les péripéties de cinq volontaires québécois qui ont été choisis pour former une équipe B d’alter ego d’un petit groupe d’astronautes américains envoyé en mission sur Mars. À la fois drôle et brillant, Viking est un petit bijou d’humour absurde.

► Où : offert en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Un concert de Noël de l’OSM

Photo fournie par OSM

Pour se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes, l’Orchestre symphonique de Montréal offre, gratuitement, en webdiffusion, un concert de Noël enregistré en 2021. Sous la direction du chef Rafael Payare, la mezzo-soprano Rihab Chaieb et les Petits Chanteurs du Mont-Royal interprètent la Suite no 1 de Casse-Noisette, les classiques Sainte nuit, Joy to the World et Adeste Fideles et des œuvres de Tartini, Strauss et Ginastera. On peut obtenir un accès à ce concert, jusqu’au 10 janvier, sur le site de l’OSM.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc

La tradition de Ciné-cadeau

Photo tirée d’Allociné

Classique du temps des Fêtes depuis déjà 40 ans, Ciné-cadeau émerveille autant les tout-petits que les plus grands. Ce week-end, le rendez-vous de Télé-Québec propose certains classiques en dessins animés, comme La ballade des Dalton (aujourd’hui 15 h 30, demain 9 h) et Astérix le Gaulois (demain 18 h 30). Mais il y a aussi de « vrais » films pour toute la famille, dont Tanguy (ce soir 21 h 30), Les aventuriers du timbre perdu (demain 12 h) et Seul au monde (demain 20 h). Pour conserver, ou retrouver, son cœur d’enfant, c’est le poste à syntoniser.

► Où : à Télé-Québec, tous les jours jusqu’au 1er janvier

— Raphaël Gendron-Martin