Boxe: la soirée de vendredi a été décevante

SHAWINIGAN – Défaite de Mary Spencer, manque d’opposition pour Arslanbek Makhmudov, victoire discutable de Thomas Chabot : la soirée de boxe a été, somme toute, très décevante pour Eye of the Tiger Management, vendredi soir, à Shawinigan.

«C’est décevant, a admis le promoteur Camille Estephan, lorsqu’interrogé sur le revers de Spencer contre la Belge Femke Hermans dans un combat de championnat du monde IBO des poids super-mi-moyens. Nous sommes très surpris. Elle n’a pas bien performé. Peut-être qu’elle s’est mise à croire tous ceux qui disaient qu’elle allait gagner en 30 seconde.»

«Je crois qu’elle va revenir et je pense encore qu’elle va être championne du monde, a toutefois ajouté Estephan, qui rêvait à un éventuel combat d’unification entre Spencer et la Britannique Natasha Jonas. On va prendre un détour, ça va être long, mais on va le faire.»

Il s’agissait d’une première défaite en huit combats professionnels pour Spencer, qui a perdu par décision unanime des juges (99-91, 97-93 et 96-94).

Wallisch sera quand même payé

Concernant la finale de la soirée, l’Allemand Michael Wallisch a laissé l’impression d’avoir abandonné contre Arslanbek Makhmudov. Après un premier round ponctué de visites au sol, le coin de Wallisch a jeté la serviette.

«Je vais le payer, mais ça ne me tente pas de le payer», a commenté Estephan, à propos du boxeur allemand.

«Je ne suis pas fâché contre Arslanbek, mais plus par rapport au déroulement du combat, a pour sa part indiqué l’entraîneur Marc Ramsay. J’espérais avoir plus de rounds de travail, plus d’opposition.»

La force de frappe de Makhmudov a contribué à écourter ce combat au cours duquel il n’a finalement pas pu apprendre grand-chose. On aurait voulu améliorer certains aspects.

«Honnêtement, Arslanbek l’a cogné rapidement avec puissance, a reconnu Ramsay. J’étais près de l’action. Sur le premier bon coup qu’il a donné [à Wallisch], j’ai vu son expression faciale et puis ses jambes lâcher. Quand t’es un boxeur et que t’as une chance de fermer le dossier, tu le fermes.»

Victoire controversée de Chabot

À propos de Thomas Chabot, il a été vainqueur par décision unanime des juges (57-54, 56-55 et 56-55) contre le Mexicain Jonathan Carrillo Baranda. Son adversaire a crié au vol et demandé une revanche. Surtout, il est possible de croire que l’arbitre aurait pu stopper le combat quand Chabot, fortement ébranlé au cinquième round, a pu poursuivre malgré deux chutes au plancher.

«Il a gagné le combat, a toutefois tranché Estephan. Ce n’était pas sa meilleure performance, mais c’était spectaculaire. D’après moi, il a montré beaucoup de “guts”. Il était “knocké”, il était “out”. C’est vraiment juste la volonté qui a fait qu’il a survécu... J’ai eu peur que ce soit fini, mais l’arbitre a fait son travail. Il a vu que Thomas était quand même encore capable de se protéger. Il lui a donné une chance et on en a profité.»

Déception pour Butler

Autre déception : Steven Butler (32-3-1, 26 K.-O.) n’était pas à son meilleur contre l’Américain Joshua Conley (17-5-1, 11 K.-O.). Malgré tout, il l’a emporté par décision unanime des juges grâce à des cartes de 99-91, 97-93 et 96-94.

«Nous sommes heureux d’avoir gagné, mais je suis déçu, je pense qu’il est capable de faire beaucoup mieux», a reconnu le promoteur, après que Butler a lui-même avoué sa déception.