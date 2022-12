Capitals de Washington: une pluie de chapeaux pour Erik Gustafsson

Le défenseur Erik Gustafsson a volé la vedette à son coéquipier Alex Ovechkin, qui est toujours à la recherche de son 801e but, en marquant un tour du chapeau dans une victoire des siens de 5 à 2 sur les Maple Leafs de Toronto, à Washington.

Il est le deuxième défenseur à réussir cet exploit cette saison. Erik Karlsson, des Sharks de San Jose, a été le premier à le faire, le 1er novembre face aux Ducks d’Anaheim.

Gustafsson a complété ce triplé en milieu de troisième période à l’aide d’un magnifique tir des poignets qui a terminé sa route dans la lucarne en utilisant un petit trou que le gardien des Leafs, Ilya Samsonov, n’avait pas couvert. Ce filet a permis aux «Caps» de respirer un peu mieux en avance de trois buts à ce moment.

Les autres marqueurs pour Washington ont été Trevor Van Riemsdyk et Garnet Hathaway. Du côté des Leafs, William Nylander et Austin Matthews ont surpris Charlie Lindgren, qui a obtenu une septième victoire cette saison.

Sixième victoire de suite des Rangers

Sans Kevin Hayes, laissé de côté samedi par John Tortorella, les Flyers se sont inclinés par la marque de 6 à 3 face aux Rangers de New York, au Madison Square Garden.

Les Rangers ont mis le pied au plancher en troisième période avec trois buts, en commençant par le filet de Jimmy Vesey, qui a profité d’une mauvaise sortie de zone des Flyers pour prendre de vitesse le gardien Carter Hart. L'attaquant de l’équipe de la Pennsylvanie Morgan Frost a marqué un but important, ramenant la marque à un seul filet, mais le capitaine des Rangers, Jacob Trouba, a marqué le but décisif en infériorité numérique avec trois minutes à faire.

Artemi Panarin, K’Andre Miller, Barclay Goodrow et Ryan Lindgren ont complété la marque pour la formation new-yorkaise. De leur côté, les buts de James Van Riemsdyk et Scott Laughton ont trouvé le fond du filet chez les Flyers.

Avec cette victoire, les Rangers obtiennent une sixième victoire consécutive.

Les Ducks surprennent les Oilers

Le gardien des Ducks d’Anaheim Lukas Dostal a muselé l’attaque des Oilers d’Edmonton en arrêtant 46 des 49 tirs dirigés vers lui et a permis à son équipe de s’enfuir de l’Alberta avec une victoire de 4 à 3.

L’équipe californienne a remporté deux matchs de suite en temps réglementaire pour la première fois de la saison en ajoutant celle de jeudi face au Canadien à Montréal.

Le but ayant fait la différence est venu du bâton de John Klingberg, alors qu’il restait un peu plus de six minutes au match.

Pourtant, ce sont les Oilers qui avaient pris les devants grâce à un tir des poignets de Darnell Nurse, qui a surpris Dostal en première période. Les Ducks ont répliqué avec deux buts en cinq minutes à la fin de du premier vingt. Le jeune attaquant Mason McTavish a été créatif avec la rondelle pour remettre cette dernière sur la palette de Sam Carrick. C’est également lui qui a préparé le filet de Cam Fowler pour permettre aux Ducks de prendre les devants. Ensuite, les gros canons des Oilers Ryan Nugent-Hopkins et Connor McDavid ont créé l’égalité.

McDavid a poursuivi sa saison de rêve en amassant deux autres points, il en a maintenant 62 depuis le début de la saison. Il a amassé au moins un point à ses 12 derniers matchs.