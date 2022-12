Championnat PNC: les Woods à deux coups de la tête

Tiger Woods et son fils Charlie ont repris là où ils avaient laissé en 2021 au Championnat PNC en prenant le deuxième rang de la compétition amicale après une journée, à Orlando en Floride.

Il s’agit d’un retour à la compétition pour le golfeur de 46 ans, qui a peu joué cette saison en raison de blessures persistantes aux jambes qui découlent de son accident de voiture de février 2021. C’est d’ailleurs à cet événement, l’an dernier, qu’il avait rejoué pour la première fois sur le circuit de la PGA après sa remise en forme.

Les Woods n’ont pas tardé à faire de la magie ensemble dans ce format «deux balles, meilleure balle». Ils ont obtenu leur premier oiselet au deuxième trou, avant d’y aller d’une séquence de huit résultats sous la normale, du quatrième au 11e fanion. Ils ont notamment calé un aigle au cinquième.

Le vainqueur de cinq Tournois des Maîtres et sa progéniture ont terminé la journée en beauté avec un dernier oiselet au 18e trou avant de rentrer au chalet. Leur pointage total de 59 (-13) leur procure le deuxième rang à égalité avec Vijay et Qass Singh.

Si Tiger doit composer avec les blessures, c’est aussi le cas de Charlie. L’adolescent de 13 ans est touché à une cheville.

«Malheureusement, ce n’était pas le plan souhaité; sa cheville n’est pas à son mieux. J’ai dû frapper plus de coups de départ qu’à la normale. Mais évidemment, c’était une belle journée. Nous étions en forme vers la moitié de la ronde, et nous sommes en très bonne position pour demain [dimanche]», a mentionné Woods en conférence de presse, lui qui demeure compétitif peu importe le tournoi.

Or, personne n’a fait mieux que Justin Thomas et son père Mike après 18 trous. Le duo américain a réussi deux aigles et 10 oiselets pour remettre une carte de 57 (-15).

Les vainqueurs de l’édition 2021, John Daly père et fils, ont pris la cinquième place, à égalité avec six autres paires.

L’action se poursuivra et se conclura dimanche, au club de golf Ritz-Carlton.