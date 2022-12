Coupe du monde: la Croatie bat le Maroc

Après un début de match effréné entre deux puissances défensives, la Croatie a finalement terminé troisième à la Coupe du monde de soccer en disposant du Maroc 2 à 1, samedi au Qatar.

Il s’agit d’un deuxième excellent résultat de suite pour la Croatie lors du rendez-vous international du soccer. En 2018, elle avait baissé pavillon en grande finale face à la France.

Pour le Maroc, cette quatrième position représente le plus grand accomplissement pour un pays africain dans l’histoire de la compétition.

Les «Lions de l’Atlas» ne visaient toutefois pas le pied du podium et ils ont fait tout leur possible pour créer l’égalité en fin de duel. Dominik Livakovic a effectué son plus bel arrêt du match à la 75e minute, lorsqu’il a remporté son duel face à Youssef En-Neysri.

Les Marocains ont appliqué une pression soutenue sur la défense adverse jusqu’aux tout derniers instants du match. En-Neysri est passé bien près de créer l’égalité pendant les minutes ajoutées (90+6), mais sa tête a survolé la barre transversale.

Tout juste avant la mi-temps, Mislav Orsic a inscrit le but de la victoire. D’un angle restreint, à la droite de Yassine Bounou, Orsic a enfilé l’aiguille en lobant le ballon avec finesse.

Une amorce déjantée

On était en droit de s’attendre à une guerre de tranchées et une lutte à saveur défensive entre ces deux nations. Après tout, la Croatie n’avait accordé que six buts en autant de matchs, tandis que le Maroc n’avait alloué que trois réussites.

Ce scénario est rapidement tombé à l’eau. Les deux équipes ont trouvé le fond du filet avant la 10e minute de jeu.

Josko Gvardiol a ouvert la marque à la septième minute pour l’équipe au chandail décoré d’un damier. Le centre de Lovro Majer avait d’abord atterri sur la tête d’Ivan Perisic, mais ce dernier a redirigé le ballon sur le crâne de Gvardiol, qui a complété la manœuvre en plongeant.

Seulement deux minutes plus tard, Achraf Dari a riposté avec son premier but dans l’uniforme marocain. Il a imité Gvardiol en touchant la cible d’une tête à bout portant.