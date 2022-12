Dansby Swanson: les Cubs ont trouvé leur nouvelle vedette

Le joueur d’arrêt-court Dansby Swanson s’est trouvé une nouvelle équipe, lui qui a accepté l’offre de sept ans pour 177 millions $ des Cubs de Chicago, samedi.

La nouvelle a été rapportée par le journaliste du «New York Post» Joel Sherman, qui a précisé que l’entente était assortie d’une clause de non-échange.

Swanson a connu sa meilleure saison en carrière en 2022. Celui qui a passé ses sept premières années avec les Braves d’Atlanta a été invité au match des étoiles et a remporté un premier Gant d’or. Il a établi des sommets personnels pour les points produits (96) et les tours de sentier (99), en plus de maintenir une bonne moyenne au bâton de ,277.

L’athlète de 28 ans a remporté la Série mondiale avec les Braves en 2021. La formation de la Géorgie se verra octroyer un choix au repêchage en compensation, puisque Swanson avait reçu une offre qualificative.

Le marché des joueurs autonomes a été très payant pour les experts de l’arrêt-court. Carlos Correa (Giants de San Francisco), Trea Turner (Phillies de Philadelphie) et Xander Bogaerts (Padres de San Diego) ont tous apposé leur signature sur des contrats de 280 millions $ et plus durant la saison morte.