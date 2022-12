Funérailles de Jean Lapointe: des témoignages poignants de ses enfants

Les enfants et proches du grand Jean Lapointe ont profité de l’ultime hommage de samedi pour replonger dans les moments les plus touchants et intimes vécus avec celui qui a réussi à surmonter ses démons.

En se présentant au micro devant les centaines de personnes présentes dans l’enceinte de l’église Saint-Viateur, Jean-Marie Lapointe avait le cœur léger.

Photo Pool PC

En insistant sur l’« importance de faire la paix », il dit avoir savouré à fond les derniers moments aux côtés de son paternel, malgré ses problèmes de santé.

« On se manifestait notre amour dans les regards [...], dans les petits gestes, même dans les silences, a-t-il relaté. On n’avait rien à régler. Tout avait été dit. »

« C’est peut-être notre dernière année. C’est peut-être notre dernière défaite du Canadien, c’est peut-être notre dernier souper de Noël », se disait Jean-Marie Lapointe.

Un retour marquant

Photo Pool PC

Marie-Josée, qui est née d’une autre union de Jean Lapointe, a également fait écho à une enfance « compliquée », notamment due à l’absence de son père.

Au fil du temps, ils ont rebâti les ponts.

Photo Martin Alarie

« Le plus grand héritage de mon père, pour Danielle, Michelle et moi, c’est qu’il soit revenu. Un geste qui a ouvert la voie à sa guérison à lui et à la nôtre aussi », a-t-elle résumé.

Cela a permis de cumuler de précieux souvenirs avec les autres enfants de son père.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Ne serait-ce que « des moments passés à la table où Mercédès [la conjointe de Jean Lapointe] nous préparait de délicieux repas de raclette, de saumon fumé », cite celle qui dit être abstinente depuis cinq ans.

Profondes valeurs

Photo Martin Alarie

À travers ses hauts et ses bas, Jean Lapointe a toujours tenu à faire preuve d’authenticité et à s’attacher à ce qui importe réellement, selon son fils.

Par exemple, le comédien avait un côté « gambler » et avait le flair pour collectionner des œuvres d’art, se souvient Jean-Marie Lapointe.

Au temps venu d’en vendre une qui avait une valeur particulière aux yeux de son fils, M. Lapointe l’avait imploré de se détacher des biens matériels.

« Apprécie ce que t’as, là, maintenant. Pendant qu’on l’a », avait-il martelé.

Jean-Marie Lapointe a également salué l’aisance avec laquelle l’ancien sénateur affichait ses émotions, surtout dans ses dernières années de vie.

Il a d’ailleurs fait référence à un moment précis, alors qu’il était âgé de 10 ou 12 ans, lorsque son père a éclaté en larmes sur scène lors d’une grande première à la Place des arts.

« On pouvait être beau en étant vulnérable, a-t-il retenu de celui qui s’est éteint à 86 ans. Papa, merci de m’avoir enseigné tout ça. Il n’y a pas un héritage qui accote ça », a conclu Jean-Marie Lapointe.

-Avec Jessica Potsou, Agence QMI