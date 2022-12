Doug Ford supprime 30 km2 de la Ceinture de verdure

Le gouvernement de l'Ontario a publié cette semaine des règlements, sans annonce officielle, afin de retirer 30km2 de la Ceinture de verdure protégée, 10 jours après la fin des consultations publiques sur la proposition.

Deux règlements, publiés sur le site Web du gouvernement de l'Ontario et datés du 14 décembre, indiquent que de nouvelles limites pour la Ceinture de verdure protégée ont été déposées, mais le texte des dépôts ne fournit ni détails ni cartes a constaté le «Globe and Mail» samedi.

Les enquêtes du «Globe and Mail» et d'autres médias ont montré que des parcelles clés du terrain appartiennent à des promoteurs qui sont de grands donateurs du Parti progressiste-conservateur au pouvoir et qu'une partie du terrain a changé de mains en septembre.

M. Ford et son ministre du Logement ont promis à plusieurs reprises avant leur réélection en juin que le gouvernement ne toucherait pas aux terres protégées.

Phil Pothen, directeur du programme environnemental de l'Ontario pour Environmental Defence, a déclaré que la décision du gouvernement ignore «des dizaines de milliers» de lettres de citoyens s'opposant aux plans et une série de manifestations dans toute la province.