LALANNE, Jean



Le 2 décembre 2022, est décédé, à Kirkland, Monsieur Jean Lalanne, âgé de 74 ans. Il a rejoint son épouse feu Madame Marie-Andrée Normand.Il laisse dans le deuil son fils André-Jean, sa soeur Francine (Jean-Louis), son frère Marc, sa belle-soeur Diane (Jean), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le 11 mars 2023, à 11h, en l'église des Saints-Anges, située au 1400 boulevard St-Joseph à Lachine. La famille vous y recevra à compter de 10h.La famille souhaite remercier l'équipe de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar pour les bons soins prodigués à M. Lalanne.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.