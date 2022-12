LAVIGNE, Louis



À la Résidence l'Assomption Gentilly, le 8 décembre 2022, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Louis Lavigne, demeurant à Gentilly.Monsieur Louis Lavigne laisse dans le deuil: sa fille Jacinthe; son petit-fils Kingcy; sa soeur Madeleine; son frère Achille, feu Michel, feu Jacques; son ex-épouse Renée Gagné. Monsieur Louis Lavigne laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu le mercredi 21 décembre 2022 au Salon Funéraire Gaudet de Gentilly à 12h.La famille recevra les condoléances le mercredi 21 décembre 2022, à partir de 10h au2415, BOUL. BÉCANCOURBÉCANCOUR (secteur GENTILLY)La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de monsieur Louis Lavigne.