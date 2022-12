Festif, coloré et engagé

Avec Muse, FLIP Fabrique propose un spectacle engagé qui explore les notions d’identité et de genre. Une proposition festive, pleine d’énergie, très différente des productions circassiennes de la troupe de Québec.

À l’affiche jusqu’au 30 décembre au Diamant, le spectacle Muse a été présenté, depuis sa création, en Colombie, au Festival Fringe d’Edinburgh en Écosse, à Terre-Neuve, à Granby, à la Tohu à Montréal et à Drummondville.

Dans cette nouvelle aventure, les frontières d’identité n’existent plus. Les femmes et les hommes sont égaux et peuvent devenir ce qu’ils veulent.

Les filles portent des équipements de football. Les gars portent des robes et deviennent, pour certains numéros, des « Drag Queens ».

Même du cirque

Après une introduction amusante autour de la création du monde, Kata Banhegye lance Muse avec un numéro de corde à danser vif, acrobatique et spectaculaire.

En plus des huit artistes présents sur le plateau de jeu, on retrouve la chanteuse Flavia Nascimento qui chante sur des musiques originales et préenregistrées de Millimetrik.

Une de ses apparitions prend place lors d’un numéro de trapèze qui met en vedette Anne-Marie Godin et Evelyne Paquin-Lanthier. Un très beau tableau où le cirque, la voix et les « beats » hypnotisants de Millimetrik se fusionnent à la perfection.

Spécialiste du diabolo, Jérémie Arsenault a connu quelques ratés, jeudi, avec son instrument de travail, mais il s’est bien repris avec des segments rapides et des manipulations complexes.

Hallucinant

Spectacle qui s’adresse aux six ans et plus, on a même la visite de Cendrillon, Raiponce et la Belle au bois dormant.

Kata Banhegyi, Anne-Marie Godin, Frédérique Hamel et Evelyne Paquin Lanthier et Jérémie Arsenault, Hugo Duquette et Cédrik Pinault s’affrontent dans un numéro de démonstration de force où l’on soulève les artistes de différentes façons. Un affrontement qui se termine par une union et où les trois gars constatent que les femmes peuvent être très fortes.

Evelyne Paquin-Lanthier se contorsionne et courbe son corps de façon spectaculaire pour accueillir un homme et une femme, montés un par-dessus l’autre, sur son ventre. Un segment hallucinant.

Muse se termine avec un numéro de trampo-mur élément signature de FLIP Fabrique.

Mis en scène par Maxime Robin et Sophie Thibeault, qui collaborent pour la première fois avec la troupe de Québec, Muse est un spectacle différent.

Un spectacle engagé où l’on perd la magie et la poésie que l’on retrouve habituellement dans les propositions de FLIP Fabrique. Muse, somme toute, est un spectacle festif, très énergique, coloré et bien accueilli par le public lors de la première de huit représentations au Diamant.