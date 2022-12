Qatar 2022: finale rêvée entre la France et l'Argentine

DOHA | Si on voulait une finale de rêve, on peut dire qu’on en a une avec un duel entre la France et l’Argentine, deux équipes au style gracieux et axé sur l’attaque. C’est un spectacle prometteur qui nous attend.

Il ne faut pas remonter bien loin pour trouver un affrontement entre les deux nations puisque la France avait défait l’Albiceleste 4 à 3 en huitièmes de finale il y a quatre ans.

On sait ce qui s’est passé ensuite, la France est allée jusqu’au bout et a triomphé de la Croatie en finale.

C’est donc dire que les Français vont tenter de remporter un second titre consécutif, ce qui s’est vu seulement deux fois dans l’histoire. La dernière fois, c’était il y a 60 ans quand Pelé et le Brésil ont répété leur victoire après celle de 1958.

De là à dire que Kylian Mbappé est l’héritier de la légende brésilienne, il y a un pas qu’on ne franchira pas tout de suite. Mais disons que ça ferait joli dans son CV.

Du talent

Ce sont probablement les deux équipes les plus talentueuses et surtout les plus équilibrées du tournoi qui s’affrontent dans le dernier match avant que le rideau tombe.

Les deux équipes ont des fiches identiques. La France a cinq victoires et une défaite. L’Argentine a quatre victoires, une défaite et un match nul, une rencontre qu’elle a remportée aux tirs au but en quart de finale. La France a marqué treize buts et l’Argentine douze. Les deux sélections ont accordé cinq buts.

L’Argentine a trois blanchissages au compteur et la France en a un. On vous le dit, les deux équipes ont connu des tournois presque similaires.

Une défaite de chaque côté

La différence, si l’on veut en chercher, c’est que l’Argentine a perdu son premier match pour ensuite toujours monter en puissance d’une partie à l’autre.

La France, elle, aurait pu être la seule équipe invaincue en phase de groupe et dans le tournoi. Mais comme l’équipe était assurée de sa qualification après deux parties, Didier Deschamps a donné un congé à pratiquement tous ses titulaires lors du dernier match de la phase de groupe, ce qui a mené à un revers de 1 à 0 contre la Tunisie.

On regarde les deux effectifs et on se dit que la qualité est plutôt équivalente même si la France compte des noms plus connus.

D’un poste à l’autre, ce sont des petites choses qui séparent les deux équipes.

Bien malin celui qui pourrait prédire l’issue de cette rencontre, mais de grâce, que deux belles équipes comme celles-ci n’aient pas à trancher dans une séance de tirs au but. Ça serait trop dommage.

La France est championne en titre, l’Argentine a été finaliste en 2014, on a donc deux candidats impeccables pour que cette finale soit mémorable.

Gardiens

Hugo Lloris a été parfait en cinq matchs jusqu’à maintenant même si les Anglais juraient qu’il était le point faible de son équipe. Il a accordé quatre buts et réalisé une dizaine d’arrêts. À chacun des matchs, il a été en mesure de faire au moins un ou deux arrêts d’importance. Emiliano Martinez s’est montré très fiable dans la cage argentine, lui qui a disputé tous les matchs pour une fiche de 4-1-1. Il a cependant été moins occupé que Lloris et n’a que quatre arrêts pour cinq buts accordés. Il a toutefois fait preuve d’aplomb dans les moments critiques. Lloris est un grand gardien très athlétique, Martinez est vif et tout en réaction.

Avantage : France

Défenseurs

Les deux équipes ont accordé le même nombre de buts et il est difficile de déterminer laquelle des deux a connu le parcours le plus difficile vers la finale. Elles ont d’ailleurs deux adversaires en commun, la Pologne et l’Australie. Il reste quand même que l’Argentine a accordé la moitié moins de tirs au but que la France, signe d’un jeu défensif plus hermétique. En contrepartie, la France a démontré qu’elle était en mesure de contenir un assaut quand le Maroc s’est acharné dans la seconde mi-temps de la demi-finale.

Avantage : Argentine

Milieu

On est face à deux formations qui excellent dans le tiers central et ça va nous donner un duel tactique des plus intéressants. Les Argentins sont particulièrement doués pour le jeu rapide avec des passes courtes. La France peut cependant compter sur le milieu de terrain le plus complet du tournoi en Antoine Griezmann qui a été autant efficace en récupération de ballon que dans le jeu vers l’avant et dans la construction pour ses coéquipiers. Il a été tout aussi bon dans le jeu court à une ou deux touches que dans les ballons plus longs. C’est l’arme pas si secrète que ça des Bleus.

Avantage : France

Attaquants

On a l’expérience d’Olivier Giroud face à la jeunesse de Julian Alvarez. Les deux hommes ont quatre buts et sont capables de sortir des lapins de leur chapeau à tout moment. Malgré son gros gabarit, Giroud aime beaucoup jouer en finesse même s’il est capable d’y aller en puissance. C’est le contraire dans le cas d’Alvarez. Il est capable de jouer en dentelle, mais il a aussi fait voir une puissance très intéressante, notamment contre la Croatie.

Avantage : égalité

Entraîneurs

Didier Deschamps vient de mener son équipe en finale pour une seconde Coupe du monde de suite. Il dirige les Bleus depuis une dizaine d’années et les résultats sont là. Surtout, Deschamps semble toujours en mesure de trouver des solutions pour tirer le meilleur de ses hommes. Lionel Scaloni est à la barre de l’Argentine depuis quatre ans et il a obtenu des résultats rapidement avec une victoire à la Copa América l’an passé. Il a peut-être moins d’expérience, mais il connaît bien son équipe. C’est donc assez difficile de trancher entre les deux hommes, quoique l’expérience peut faire une différence en finale.

Avantage : France

Le maître et l’élève

Parce que c’est une finale, on met les projecteurs sur une confrontation en particulier, celle entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le maître, âgé de 35 ans, et l’élève, qui en a 23. Le hasard veut aussi que les deux soient coéquipiers au Paris Saint-Germain. Les deux hommes ont une fiche presque identique puisqu’ils ont chacun cinq buts. Messi a trois passes, une de plus de Mbappé. Et l’un comme l’autre est capable d’un moment de génie qui change le cours d’un match. Ce match pourrait bien déterminer lequel des deux terminera au sommet des marqueurs du tournoi. Mais n’oublions pas Julian Alvarez et Olivier Giroud qui suivent avec quatre buts chacun.

Avantage : Argentine