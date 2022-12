Fous des voyages sportfis: Il leur reste moins de 10 stades de la NFL à visiter

« Vous allez me trouver un peu crinqué... », affirme d’emblée Martin Dalpé, avant de préciser qu’au cours des dernières années, il a visité une vingtaine de stades de la NFL. Et pourtant, non, Martin Dalpé n’est pas plus « crinqué » que bien d’autres passionnés de football, pour qui les kilomètres ne comptent pas.

« Cette année, je vais avoir assisté à sept matchs de football », illustre pour sa part Martin Lafleur, que le grand amour pour le sport a mené à devenir guide pour une agence de voyages. Généralement, celui qui est également musicien ajoute « un nouvel endroit par année » à sa liste déjà fort garnie.

« J’ai la chance de bien gagner ma vie. Je fais deux ou trois voyages de ce genre par année, depuis quelques années », explique M. Dalpé.

Au moment de parler au Journal, le directeur principal des relations de travail chez Québecor se préparait à partir pour Detroit, le soir même, afin d’aller voir les Lions, mais aussi de la NCAA, entre Michigan et Michigan State.

« Cette année, je suis allé à Miami pour assister à un match des Dolphins au mois de septembre, puis je suis reparti avec mes filles [Frédérique et Valérie] à La Nouvelle-Orléans, pour une rencontre des Saints. On part toujours quatre jours et on greffe un match de football à notre séjour », ajoute-t-il.

Les deux hommes ne sont pas que de grands fans de la NFL. Ils ont chacun sur leur feuille de route plusieurs arénas de la LNH et stades de la MLB : le T-Mobile, où jouent les Golden Knights de Las Vegas, le Bridgestone Arena, où évoluent les Predators de Nashville, le Wrigley Field, domicile des Cubs de Chicago...

M. Lafleur estime être entré dans une quinzaine d’amphithéâtres et de stades de baseball professionnel à ce jour.

Pour l’ambiance surtout

Mais le football semble avoir cette attraction spéciale sur ses amateurs, qui les poussent à visiter les villes américaines les plus lointaines. Ce qui fait vibrer Martin Dalpé, c’est l’ambiance dans les stades.

Si bien que les destinations qu’il a le moins aimées à ce jour – le SoFi Stadium, pour une partie des Chargers de Los Angeles, et le Soldier Field, terrain des Bears de Chicago – lui ont moins plu à cause de leur ambiance plus moribonde.

Photo fournie par Martin Dalpé

« Il faut dire qu’à Los Angeles, il y a surtout des fans des Rams, explique-t-il. Nous, on était sur place pour une rencontre des Chargers contre les Vikings du Minnesota. Et on se croyait au Minnesota ! »

Mais il y retournera sans doute tout de même une fois à la retraite, car il a un projet bien précis en tête [voir autre texte].

Une passion née à Detroit

Si la passion de Martin Dalpé pour les voyages de NFL est née de son amour pour les Colts d’Indianapolis – et pour leur ancien quart, Peyton Manning –, celle de Martin Lafleur est plutôt venue d’un séjour à Detroit pour voir... du hockey.

C’était au début de la dernière décennie, à l’époque où un possible retour des Nordiques à Québec faisait encore couler beaucoup d’encre.

Avec la fameuse « Nordiques Nation », M. Lafleur était parti dans l’un des autocars qui avaient mené les fanatiques du « Fleurdelysé » à un match opposant les Red Wings aux Blackhawks de Chicago

Detroit n’est certes pas la destination touristique par excellence, mais aux côtés de ces passionnés, c’est là qu’il a eu la piqûre de ces voyages de sports.

Une « bucket list » vite remplie

Martin Lafleur, fan fini des Nordiques, n’est d’ailleurs encore jamais allé voir l’Avalanche au Colorado.

C’est sa passion du football et son attachement au quart-arrière Russell Wilson, qui s’est joint cette saison aux Broncos, qui le poussera à entrer finalement au Ball Arena, lors d’un voyage à Denver où il assistera aussi à un match de la NFL.

Il portera alors « quelque chose qui l’identifie aux Nordiques », comme il le fait à chacune de ses présences à un événement sportif, que ce soit un chandail, une casquette... De quoi engager la conversion avec n’importe quel autre amateur dans le stade.

S’il souhaite aller au Colorado même si ses Nordiques s’y sont établis il y a 27 ans, c’est que comme Martin Dalpé, M. Lafleur a sur sa « bucket list » un objectif bien précis : voir les 30 stades de la NFL.

Et au rythme où ils vont, ils risquent d’avoir réalisé leur rêve plus tôt que tard.

« Il y a sept ou huit ans, j’ai été parti 12 week-ends durant les 16 que comportait la saison », lance Martin Lafleur.

« À la fréquence où je voyage, je vais avoir le temps de faire tous les stades deux fois ! », ajoute Martin Dalpé.