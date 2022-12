Fous des voyages sportifs: des passionnés de «tous, tous les sports»

Pour Eloi Queenton et son père Marc, la passion des voyages de sports va bien au-delà des traditionnels itinéraires permettant d’assister à plusieurs matchs de hockey ou de football. Une étape du Giro d’Italie, une rencontre de Coupe Davis en Guadeloupe, le US Open de golf à Shinnecock Hills...

L’objectif du duo, qui réside près de Magog, est souvent de découvrir d’abord de belles destinations, comme l’Italie, qu’ils ont visitée au printemps dernier avec d’autres membres de la famille.

À cela s’ajoutent ensuite les événements sportifs. En mai, par exemple, ils ont profité de leur visite dans la capitale italienne pour assister au match de tennis entre Denis Shapovalov et Rafael Nadal au Masters de Rome, dans le mythique Foro Italico, « un stade merveilleux », raconte le paternel.

C’était d’ailleurs la deuxième fois que le père et le fils étaient présents pour une victoire de « Shapo » sur « Rafa » : ils étaient aussi à Montréal quand le Canadien, alors âgé de seulement 18 ans, avait vaincu la légende espagnole en ronde des 16, il y a cinq ans.

Ils y ont également vu la finale de la Coupe d’Italie, qui opposait l’Inter Milan et la Juventus de Turin, au Stadio Olimpico de Rome, qui a été le théâtre des Jeux olympiques de 1960.

Photo fournie par Eloi Queenton

Et ils se trouvaient par hasard à Gênes quand la 12e étape du Giro, l’une des plus prestigieuses épreuves cyclistes au monde, s’y est conclue cette année.

« On en a profité pour aller sur la ligne d’arrivée et on a vu la fin... le plus important au fond, explique Marc Queenton, un actuaire dans la cinquantaine. Il y avait une belle ambiance, mais quand ils passent, ça passe vite ! »

« Le but premier, c’est souvent de faire un voyage, puis d’aller voir du sport, ajoute-t-il. Ce n’est pas le sport l’élément déclencheur, mais on s’assure qu’il y en ait en même temps. »

Dans le Sud, autrement

Parfois, cela donne droit à des destinations... exotiques. Comme la Guadeloupe, un regroupement d’îles situé au sud des Caraïbes, qui n’est pas nécessairement la première destination qui vient en tête quand on songe à des vacances au soleil. Ni à un voyage de sports !

« Une année, je voulais emmener mes enfants dans le Sud et j’ai su que l’affrontement de Coupe Davis entre le Canada et la France allait se dérouler [là-bas, en 2016]. Alors c’est là que nous sommes allés », raconte le papa.

Photo fournie par Eloi Queenton

« Normalement, les gens vont dans le Sud et ne se posent pas trop de questions, mais nous, on a décidé d’en profiter », souligne Eloi.

Hormis durant la pandémie, Eloi Queenton, 22 ans, souligne qu’il a fait entre un et deux voyages de la sorte par année avec son père depuis plus d’une dizaine d’années.

Suivre l’Impact sans itinéraire

Mais les Queenton sont aussi des passionnés du Canadien et du CF Montréal. Si bien qu’en 2016, ils sont partis en voiture pendant 10 jours afin de voir des rencontres des deux équipes à l’étranger.

Sans itinéraire précis, cette fois : ils ont assisté au dernier match de la saison de ce qui était alors appelé « l’Impact » en Nouvelle-Angleterre, puis ils ont décidé de suivre le club peu importe quelle serait la ville où le club disputerait sa première rencontre éliminatoire.

Ce fut finalement à Washington. Mais Eloi, étudiant au baccalauréat en relations publiques, s’en souvient en riant. Il y avait alors une possibilité que l’Impact retourne à Montréal pour cette première partie. « Donc on serait revenu à Montréal ! Et moi, j’ai manqué une semaine d’école. »

Leur grande passion est d’ailleurs née d’une improvisation de la sorte. « En 2013, l’Impact pouvait atteindre les éliminatoires en l’emportant à Toronto, explique son père. Montréal a perdu, mais sa qualification dépendait du résultat d’un match à New York. Alors on est parti à New York après. »

Froid et célébration à Edmonton

La paire était aussi à Edmonton lors de ces deux fameux matchs de qualification pour la Coupe du monde de soccer qui ont opposé le Canada au Costa Rica et au Mexique, en novembre 2021. Ceux qui se sont joués dans un froid particulièrement intense pour les pays visiteurs. Il faisait environ 1 degré Celsius au stade du Commonwealth.

Les Queenton aussi se souviennent de la température. Mais également, de la fameuse célébration de Sam Adekugbe, qui s’était jeté dans la neige pelletée aux abords du terrain pour fêter son filet contre les Mexicains. « On était juste à côté ! » lance Eloi.

« Plusieurs personnes se concentrent sur le hockey ou le basketball, par exemple, mais nous, on essaie d’aller voir de tout, parce qu’on trouve que tous, tous les sports sont importants », poursuit-il.

L’une de leurs prochaines destinations risque d’être Paris dans deux ans, afin d’assister aux Jeux olympiques. « On ne l’a pas fait encore. Comme c’était en Asie depuis 12 ans, c’était plus difficile, mais comme là, ce sera en Europe, on va en profiter », précise Eloi.

Pour ces grands passionnés de « tous les sports », il semble effectivement que ce soit le parfait voyage.