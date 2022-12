Fous des voyages sportifs: nos passionnés vous donnent leurs meilleurs conseils

Certains gèrent des agences de voyages, d’autres préfèrent partir à leur compte, au gré de leur inspiration et parfois même sur un coup de tête. Au fil des années, ces passionnés de voyages de sport ont développé quelques trucs pour vivre l’expérience au maximum.

Choisissez un hôtel proche du stade, même s’ils sont souvent plus dispendieux« Car si l’on calcule le stationnement et le déplacement, les coûts finissent souvent par être assez semblables [si vous prenez un hôtel moins cher, mais situé plus loin] », dit Martin Beauregard. En vous éloignant du stade, vous aurez moins de temps afin de profiter de votre voyage.

Combiner les sports ou les matchs (et viser large)Marc Queenton encourage les gens à combiner plusieurs sports au cours du même voyage, afin d’en « profiter au maximum ». « Vous pouvez aussi en profiter pour aller voir des sports moins “mainstream” qui se déroulent au même endroit », soulève-t-il. Et « ne croyez pas qu’il n’y a pas de billets disponibles. Il y en a généralement. »

Attention avant de réserver sur des sites de type « comparateurs d’hôtel »Martin Beauregard, de Voyages Sportifs MB, explique qu’avec ces sites, le client n’a aucune protection et que les détails de la réservation peuvent changer sans préavis. « Ça m’est déjà arrivé, pointe-t-il. On avait choisi un hôtel avec un déjeuner et le lendemain matin, il n’y avait pas de déjeuner, parce que l’établissement avait changé de bannière. » Une agence de voyages doit aider ses clients si pareille situation arrive.

Prendre pour l’équipe locale« Ça fait vraiment une différence ! » explique Jean-Sébastien Cloutier, qui a visité plusieurs stades de la NFL et de la MLB. Le grand amateur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre tente de ne jamais assister à un match de son club favori à l’étranger. « Ce que je fais, c’est que je m’achète un chandail ou une casquette de l’équipe locale et comme ça, je suis vraiment dans la gang, explique-t-il. Comme ça tu peux entrer en contact avec les autres amateurs. Quand tu leur dis que tu as fait autant de kilomètres pour aller voir leur équipe, ils sont souvent généreux. » Ça doit valoir la peine, car M. Cloutier raconte s’être déjà procuré un chandail des Bills à Buffalo, même s’il les déteste.

Acheter de bons billets Si votre budget le permet, « achetez-vous de bons billets », conseille Martin Dalpé, qui a visité une vingtaine de stades de la NFL à ce jour. Tant qu’à avoir plusieurs heures de vol ou de route, aussi bien avoir une bonne vue sur l’action, pointe-t-il. « Souvent, ce n’est pas plus cher d’avoir un billet dans la zone de buts. » Aussi, prévoyez votre stationnement. « Au SoFi Stadium, l’an dernier, c’était de 100 à 150 $ [entre 135 et 200 $ canadiens]... », ajoute M. Dalpé.

Les coups de cœur de nos passionnés de sports

« La beauté est dans l’œil de celui qui regarde », dit-on. Cela est aussi vrai quand on demande à de grands passionnés de sports quels ont été leurs plus grands coups de cœur au fil de leurs épopées. Si elles demeurent subjectives, leurs destinations préférées ont tout de même de quoi inspirer – ou faire rêver – ceux qui ne savent pas quel sera leur prochain périple.

Un week-end de football à Los Angeles

Photo fournie par Martin Dalpé

Avec sa fille Frédérique, Martin Dalpé s’est offert un voyage de rêve, l’an dernier : un match dans le gigantesque et tout neuf SoFi Stadium de Los Angeles, domicile des Chargers et des Rams dans la NFL, une rencontre de UCLA au mythique Rose Bowl et une partie des 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium. Il en parle encore avec émotion. Parmi les autres coups de cœur de ce grand amateur du ballon ovale se trouvent aussi La Nouvelle-Orléans, « pour l’ambiance qui est dure à égaler », Green Bay et bien sûr Indianapolis, en tant que fan de Peyton Manning.

Un match de soccer à Rome avec 80 000 spectateurs

Photo fournie par Eloi Queenton

C’est une ambiance qu’on ne voit pas en Amérique du Nord, dit Eloi Queenton. « Même le Canadien en série, ce sont des peanuts comparé à ça. » Son père se souvient d’être arrivé au Stadio Olimpico une heure avant la rencontre. La place était déjà bondée. « Si bien que c’était impossible de se rendre à nos places ! explique-t-il. On a montré nos billets à une employée, qui semblait un peu démunie devant la situation. Elle nous a dit : “Messieurs, vous n’avez aucune chance de vous rendre jusqu’à vos bancs. Restez ici, vous allez être corrects.” »

Pittsburgh, ville de (tous les) sports

Getty Images via AFP

Elle est revenue souvent, la ville des Penguins, des Steelers et des Pirates, quand on a sondé nos grands voyageurs sur leurs coups de cœur. « Tous les stades sont au centre-ville, note Éric Grenier, de Rêve Sportif. Il y a le stade de baseball [le PNC Park] et le stade de football [l’Acrisure Stadium] qui offrent une vue sur les ponts. C’est vraiment exceptionnel comme destination. » Elle est d’ailleurs très populaire parmi les clients de l’entreprise. « On ne se le cachera pas, c’est une petite ville, mais pour deux ou trois jours, ça le fait très bien », ajoute-t-il.

Indian Wells, pour les lieux et la proximité

AFP

La famille Langlois adore le tournoi d’Indian Wells, une épreuve de la série Masters 1000 de tennis à laquelle ils ont assisté plusieurs fois. L’événement se déroule sur une semaine et demie au début du mois de mars, et la compétition a lieu juste à côté d’hôtels où il est possible de jouer au tennis. Mais ce qu’ils aiment dans le désert californien, hormis la beauté des lieux, c’est la proximité avec les joueurs. « C’est le meilleur endroit pour obtenir des autographes après un entraînement », explique Pierre Langlois.

Philadelphie, pour les « malades » de sports

AFP

Martin Lafleur possède une feuille de route impressionnante : une vingtaine de stades de la NFL, 15 amphithéâtres de la LNH et presque autant de stades de la MLB. Pour ce grand passionné, il y a une ville en Amérique du Nord qui est incontournable : Philadelphie, avec ses Eagles, ses Flyers, ses Phillies et aussi, les 76ers, dans la NBA. « Les gens là-bas, ils sont plus malades qu’ici, souligne M. Lafleur. Ils sont vraiment dévoués à leur équipe. Et ce n’est pas trop loin du Québec. »

Ces stades qui offrent une vue magnifique

AFP

Parmi les différents stades de baseball qu’il a visités, Jean-Sébastien Cloutier a été particulièrement charmé par celui des Mariners de Seattle, le T-Mobile Park, et celui des Rockies du Colorado, le Coors Field. Les deux offrent des vues magnifiques sur la ville, souligne-t-il. « Au Colorado, c’est magique, explique-t-il. Quand tu es assis derrière le marbre, si tu regardes d’un côté, tu vois les gratte-ciel de la ville. De l’autre, tu aperçois les Rocheuses. Et devant toi, il y a le match de baseball. »

Les « vieux endroits », pour un retour dans le temps

Courtoisie

Le Wrigley Field de Chicago, domicile des Cubs, le Fenway Park de Boston, où jouent les Red Sox, ou le Lambeau Field, mythique domicile des Packers. Tous ces lieux d’époque ont marqué les voyageurs à qui nous avons parlé qui les ont visités. « Ça nous permet de faire un retour dans le temps, dans les années où il n’y avait pas autant de “digital” dans les stades. On peut s’y promener avec nos enfants et leur montrer de quoi ç’avait l’air avant », pointe Martin Lafleur.

Le Foro Italico, pour sa grande beauté

Photo fournie par Eloi Queenton

Inauguré en 1932, le Foro Italico, hôte du Masters 1000 de Rome sur le circuit ATP, ne ressemble à aucun autre stade de tennis au monde. « Il est considéré comme le plus beau au monde », dit Eloi Queenton, qui est allé au printemps dernier. Les terrains de terre battue sont creusés dans le sol et tout autour des estrades, on peut voir des statues de marbre.