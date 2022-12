François Legault va mettre le Fonds des générations à sa main

Le gouvernement Legault va bientôt modifier la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations dans le but de lui permettre de mettre le grappin sur le supplément des revenus dédiés annuellement au fonds qui vont dépasser le cap des 3 milliards de dollars.

C’est ce que laisse entendre le ministre des Finances, Eric Girard, dans sa récente mise à jour budgétaire, intitulée « Le point sur la situation économique et financière du Québec ».

Dixit à la page E 19, à propos du plafonnement des versements : « À titre informatif, des versements au Fonds des générations qui s’établiraient à 3 G$ par année à compter de 2023-2024, au lieu des versements prévus actuellement... ».

Les versements au Fonds des générations qui sont présentement prévus dans le « Cadre financier pluriannuel » du ministre Girard pour les quatre prochains exercices financiers, soit 2023-24 à 2026-27, s’élèvent à 18,6 milliards de dollars.

En limitant à 12 milliards les versements (4 x 3 milliards par année) au Fonds, cela permettra au gouvernement Legault de mettre la main sur une nouvelle cagnotte de 6,6 milliards de dollars.

À des fins électorales

Que fera le gouvernement caquiste avec ce gros supplément de recettes issu des revenus initialement consacrés au Fonds des générations ?

C’est à même ces recettes « détournées » du Fonds que François Legault et son argentier Eric Girard vont financer la fameuse baisse d’impôt promise lors de la campagne électorale.

Évaluée par les caquistes à 7,4 milliards sur quatre ans, cette baisse d’impôt entrera en vigueur lors du prochain budget 2023-24, a affirmé le ministre Eric Girard. Il est important de rappeler que cette baisse d’impôt est une mesure régressive : ce sont évidemment les mieux nantis (avec des revenus de 100 000 $ et plus) qui vont encaisser les plus grosses économies d’impôt. L’économie d’impôt sera de 760 $ par année pour les 100 000 $ et plus ; de 520 $ pour les 70 000 $ ; de 320 $ pour les 50 000 $ ; de 100 à 200 $ pour les 30 000 à 40 000 $ ; un gros 10 $ pour les 20 000 $ ; 0 $ pour les moins de 20 000 $.

L’objectif officiel...

La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations a été adoptée en 2006.

Elle vise à réduire le poids de la dette du Québec dans le but d’assurer un avenir prospère aux générations à venir. L’article 1 de la loi fixait alors les objectifs de réduction de la dette en pourcentage du PIB à 25 % au plus tard le 31 mars 2026.

En 2010, à la suite de la crise financière de 2008-2009, la loi a été modifiée : l’objectif prévoit que la dette brute ne pourra excéder 45 % du PIB, alors que la dette représentant les déficits cumulés ne pourra excéder 17 % du PIB.

Au 31 mars 2023, selon le ministre Eric Girard, le ratio de la dette brute de 224 milliards $ par rapport au PIB s’établira à 40,4 %. Et le ratio de la dette représentant les déficits cumulés (107 milliards $) s’élèvera, pour sa part, à 19,3 %. Le gouvernement caquiste va modifier la loi du Fonds des générations en lui fixant « un nouvel objectif de réduction de la dette couvrant les 10 ou 15 prochaines années ».

« La cible à atteindre devra être établie selon les défis actuels et ceux auxquels le Québec sera confronté au cours des années à venir. On pense par exemple au vieillissement de la population, à la réduction des GES et aux besoins du Québec en matière d’infrastructures publiques », mentionne-t-on dans la Mise à jour.

Voilà pour la théorie.

En pratique, le gouvernement Legault va se servir d’une partie des revenus consacrés au Fonds des générations pour financer sa promesse électorale de baisse d’impôt.

Le Fonds des générations en bref

Photo d'archives, Le Journal

Création en 2006 par le gouvernement Charest

Instigateur : Michel Audet, ministre des Finances

Objectif : réduire la dette gouvernementale

But : Améliorer l’équité intergénérationnelle

Sources de revenus : ressources hydrauliques, revenus miniers, indexation de l’électricité patrimoniale, taxe sur boissons alcooliques