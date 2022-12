Funérailles de Jean Lapointe: ses proches braveront la tempête pour lui dire au revoir

Famille et amis de Jean Lapointe braveront la tempête samedi matin afin de rendre hommage à l’homme qu’il était.

La cérémonie commencera à 11h à l’église Saint-Viateur d’Outremont et sera réservée à la famille et aux amis proches du comédien et philanthrope. Deux de ses enfants, Jean-Marie et Marie-Josée, prendront la parole pour honorer sa mémoire et lui souhaiter un dernier au revoir, tandis que sa fille, Anne Elizabeth, lui rendra hommage en chanson avec une interprétation a cappella de «La complainte à mon frère», une pièce interprétée par son père.

En musique, Marie-Élaine Thibert interprétera le succès de Jean Lapointe «Si on chantait ensemble» paru en 1983 ainsi que «Les fleurs malades» (1991). Le chanteur Frayne McCarthy chantera, pour sa part, «I Believe /What a Wonderful World», un morceau que comédien et philanthrope aimaient beaucoup.

Côté politique, le premier ministre du Québec, François Legault, et l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, prendront également la parole pour rendre hommage à celui qui était aussi sénateur.

Plusieurs personnalités québécoises prendront part aux célébrations, dont le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Le public pourra toutefois suivre l’événement en direct puisque les grands réseaux couvriront l’événement.