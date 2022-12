Télé Nostalgie: Carmen Sylvestre a grandi avec la radio

Les premières années de sa vie, Carmen Sylvestre écoutait la radio. Mais à 7 ans, la télévision a fait son entrée à la maison. Dans son sillage, des personnages et des gens marquants dont la comédienne se souvient encore très bien...

Carmen, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

J’avais 7 ans quand on a eu la télévision et je me souviens très bien du jour où le camion du magasin J.A. Laforest est venu la livrer. C’était un moment de fierté et de curiosité. J’étais très impressionnée et toute la famille aussi ! Quand je suis née, en 1947, on n’avait pas l’électricité. On avait une grosse radio à batterie. Je me souviens que le samedi, j’écoutais Zézette, une petite fille qui avait le don de se mettre les pieds dans les plats. Mon beau-frère Rosaire m’appelait toujours Zézette. Aussi j’écoutais les contes de Tante Lucille qui racontait des histoires à la radio.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Même si j’étais enfant, on écoutait tous Point de mire avec René Lévesque. C’était surtout parce que c’était un moment de rassemblement avec mes parents, mes frères et sœurs, même si mes frères aimaient mieux écouter le hockey à la radio pendant ce temps-là. Aussi, je regardais les télé-théâtres avec ma mère. Je ne comprenais pas tout, mais j’écoutais.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

On regardait la télé, mais on jouait tout le temps dehors. Il n’y avait pas beaucoup d’émissions pour les enfants quand j’étais toute jeune, mais je me souviens de Pépinot et Capucine avec leur ami l’ours, et de Panpan qui leur faisait des misères.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

J’écoutais Maman Fonfon qui racontait des histoires et qui chantait. J’aimais sa manière d’agir avec les enfants.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Maman Fonfon chantait toujours « Ainsi font, font, font, les petites marionnettes » que j’ai aussi chantée à mes enfants.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Un mélange de Maman Fonfon et Tante Lucille ou un mélange de Franfreluche, Picotine et Fifi Brindacier.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

L’univers de la vie sur la ferme, avec des animaux : avec un cheval, un chat, traire les vaches, nourrir les lapins, les poules, ramasser les œufs, jouer dans le foin, aller à la pêche, etc. Ça ressemble un peu à mon enfance.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve les enfants chanceux. Ils ont une variété de programmes éducatifs qui ont le tour d’aborder toutes sortes de sujets qui permettent aux enfants de s’exprimer. Mais ce n’est pas obligé d’être toujours éducatif... Il faut laisser de l’espace aux enfants pour le jeu et l’imagination ; ils vont continuer à rêver et à inventer leurs propres scénarios.