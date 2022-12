Il manque d’habitations, point à la ligne

Le Journal a publié un excellent dossier cette semaine sur les logements non construits, mais comptabilisés par l’administration Plante dans son bilan. Phénomène semblable pour le gouvernement du Québec : on n’atteint pas les cibles. Au-delà de la poudre aux yeux politique, ce dossier est le reflet d’un problème plus large : on ne construit pas assez, on ne construit pas assez vite.

Le bruyant lobby social du logement ramène systématiquement à la surface le manque de logements sociaux. Ils n’ont pas tort : il en manque. Mais le problème est bien plus vaste que le manque de logements sociaux construits ou supervisés par l’État.

Il manque d’habitation ! Pas seulement à Montréal. Dans la plupart des régions du Québec aussi. Il manque de maisons, il manque de logements locatifs, il manque de grands logements pour les familles nombreuses.

Dispendieux

Les maisons coûtent cher, les loyers aussi. C’est justement dû au phénomène de rareté. Comme il n’y a pas suffisamment d’habitations convenables pour tout le monde, on s’arrache ce qui existe.

Les adeptes de l’étatisme, fort bien représentés au Québec, résumeront le dossier à une chose : les municipalités doivent construire des logements sociaux. Québec doit avoir des programmes plus généreux pour les aider à le faire. Et Ottawa doit lancer un grand programme d’investissement en logement social.

Les gens plus à droite se poseront une autre question. Pourquoi les constructeurs privés ne construisent-ils pas à un rythme accéléré ? En théorie, ce manque de logement devrait offrir une jolie opportunité d’affaires.

Où sont les constructeurs ?

C’est là que ça devient intéressant. Ceux qui construisent sont formels : les administrations municipales sont devenues des obstacles à la réalisation de projets. Les villes qui parlent abondamment de logement dans leurs discours retardent et compliquent de nombreux projets.

Le zonage des terrains, les émissions de permis et les règles bureaucratiques complexes, tout semble concourir au ralentissement ou à l’abandon de constructions. C’est exactement ce qui se produit. Dans des cas extrêmes, les dossiers se rendent devant les tribunaux et ce sont les juges qui forcent l’émission de permis.

Certaines villes ont même instauré des taxes spéciales sur les nouvelles constructions. De surcroît, dans la construction de logements locatifs, les propriétaires débarquent dans un monde ultra-réglementé où les marges bénéficiaires sont minimales et les risques peu pris en compte (par exemple une hausse des taux d’intérêt !).

Le problème du manque de logement fait particulièrement souffrir la génération montante. C’est peut-être la raison pour laquelle la mairesse de Longueuil et le maire de Laval, deux des plus jeunes élus municipaux, ont convoqué un sommet sur l’habitation au printemps dernier.

Ils ont eu l’intelligence d’y réunir tous les intervenants et non seulement les revendicateurs de logement social. Espérons qu’il en sortira des résultats à terme.

François Legault vient de nommer une ministre spécifiquement dédiée à l’habitation. Relancer la construction résidentielle : voilà un beau défi pour elle, surtout dans une année de probable récession.