La carrière de Johanne Blouin en cinq photos souvenirs

Amoureux

Photo d'archives

Mars 1987. Johanne, 31 ans, et Normand Brathwaite, 28 ans. Même si ce dernier travaillait beaucoup comme comédien, ils venaient d’enregistrer un 45 tours en duo et présentaient un spectacle ensemble. Johanne travaillait aussi sur la comédie musicale de Jean-Pierre Ferland, Gala. « Elle est la meilleure chanteuse au Québec », disait Normand. Leur fille était née l’année précédente.

Il y a 33 ans !

Photo d'archives

Johanne Blouin en 1989, avec sa fille Élizabeth, l’amour de sa vie. Après avoir connu un vif succès avec l’album hommage à Félix Leclerc, Merci Félix, elle voguait désormais sur le succès de son second album, éponyme, sur lequel se trouve notamment Dors Caroline de Pierre Flynn et une chanson de Michel Rivard dédiée à la fillette, Bébé Lune.

Plusieurs Félix

Photo d'archives

Au printemps 1989, quelques mois après le décès de Félix Leclerc, Johanne remportait deux trophées Félix au Gala de l’ADISQ pour son album Merci Félix, vendu à plus de 175 000 exemplaires, dont celui d’album pop de l’année. La chanteuse répétera l’exploit avec son album éponyme l’année suivante, un autre succès de plus de 100 000 ventes.

Deuxième album

Photo d'archives

Juillet 1989, Johanne apprivoisait le vedettariat. Elle s’apprêtait à lancer son second album, le jour de son 34e anniversaire, le 19 septembre suivant, un album qui recelait des chansons offertes par de nombreux grands noms de la musique, dont une écrite spécialement pour elle par Charles Aznavour, Pousse la porte.

Ses propres chansons

Photo d'archives

En 1992, Johanne se confiait sur le cheminement qui l’avait menée à écrire, composer et réaliser toutes les chansons de son quatrième album, Entre l’amour et la guerre. Fille d’une chanteuse jazz et d’un père musicien, détentrice d’un baccalauréat en musique, elle avait finalement franchi le pas entre interprète et auteure-compositrice-interprète.