La chanson engagée

Ces jours-ci, Cuba célèbre le cinquantième anniversaire de la « nueva trova cubana ». Comment traduire cette expression en français ? La trova, c’est ce que chante un troubadour. Un poème mis en musique. Une chanson à texte. On a parlé aussi de « cancion protesta », une chanson à caractère politique, qui revendique et proteste. Ces chanteurs, mi-poètes, mi-militants, se démarquaient des autres artistes chanteurs, plus traditionnels, par la qualité de leurs textes et par leur instrument de musique préféré, la guitare.

On a eu notre équivalent au Québec, dans les années 1960, avec l’arrivée des premiers chansonniers : Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Pierre Calvé, Pierre Létourneau, Jacques Blanchet, Claude Dubois, Clémence Desrochers, Claude Gauthier, etc., qui se produisaient, armés de leur seule guitare, dans les « boîtes à chansons ». Ils détonnaient par rapport à leurs prédécesseurs, qu’on qualifiait, entre autres, de « crooners ».

À Cuba, ils furent surtout trois à être adulés des foules : Pablo Milanés, qui vient tout juste de mourir à l’âge de 79 ans, Silvio Rodriguez et Leo Brouwer. Tous trois ont commencé à chanter publiquement dans les années soixante. Dans l’effervescence et l’enthousiasme de la jeune révolution, avec les figures rassurantes du Che et de Fidel, ils sont rapidement devenus des idoles. Puis d’autres se sont joints à eux et quelques années plus tard, en 1972, on a senti le besoin de les regrouper sous le nom de « la nueva trova cubana », puisqu’il ne s’agissait pas d’une mode passagère, d’où le 50e anniversaire qu’on célèbre aujourd’hui.

Un spectacle a été organisé ce vendredi 16 décembre, devant la fameuse Casa de las Americas, tout près du front de mer, là où se sont produits à leurs débuts Pablo, Silvio et Leo, comme on les appelle familièrement. On a fait appel à la relève, appuyée par de plus anciens troubadours. C’est aussi l’occasion de réaffirmer l’importance des chansons à texte et de la poésie dans nos vies, face à l’invasion de la musique dite populaire venue d’ailleurs. Car le reggaeton est omni présent dans l’île comme dans toutes les Caraïbes, reléguant la musique traditionnelle et les auteurs-compositeurs (chansonniers) loin derrière. L’industrie de la musique latine, fabriquée à l’extérieur des frontières cubaines, est si puissante que les chanteurs cubains arrivent à peine à émerger dans tout ce vacarme musical. Plusieurs s’en plaignent avec raison. Car ici la pénétration culturelle est plus subtile, puisque la langue n’est pas un obstacle, comme l’est l’anglais chez nous. Tout se fait dans une seule et même langue, l’espagnol. Mais on y parle d’une réalité qui n’a rien à voir avec celle de Cuba. Il en résulte une aliénation culturelle évidente.

Noël blanc ou Noël vert ?

Parlant d’invasion culturelle, les célébrations du temps des Fêtes (Noël et fin de l’année) sont un bel exemple de la pénétration des traditions festives et religieuses « étrangères » qui n’ont rien à voir avec la réalité de l’île tropicale des Antilles.

Photo courtoisie

Je me souviens de notre premier Noël à Cuba, en décembre 1970, quelques semaines après notre arrivée et le début de notre exil. Nous avions réussi à fabriquer de peine et de misère un arbre de Noël en carton pour nous sentir quelque peu à l’unisson avec nos camarades demeurés au Québec. Nous venions d’un pays d’hiver, de neige, de froidure, de forte tradition religieuse, et Noël représentait cet amalgame culturel, où le Minuit chrétien était davantage un cri de ralliement et de reconnaissance qu’un moment de recueillement. À Cuba, Noël ne signifiait pas grand-chose à cette époque, et les cadeaux aux enfants se donnaient le 6 janvier, à la fête des Rois (mages), selon la tradition hispanique, qui date du XIXe siècle. À Cuba, à l’époque coloniale, le 6 janvier était un jour de repos pour les esclaves (Balthazar, un des trois rois mages, était noir).

Aujourd’hui à Cuba, les us et coutumes venus du Nord ont pris le dessus sur les vieilles traditions hispaniques. Père Noël barbu vêtu de ses chauds habits rouges et accompagné de ses lutins, petit renne au nez rouge ou gentil bambi, bonhomme de neige illuminé, traîneau, sapin synthétique, canne et guirlandes scintillantes, toute la panoplie des décorations de Noël envahissent maintenant le paysage urbain, alors que la température oscille autour de 30 degrés. Mais, l’environnement musical, lui, demeure le même pour l’instant. Pas d’« album spécial de Noël » avec la énième version du Petit papa Noël, interprétée par la vedette de l’heure. On respire mieux.