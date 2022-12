Le cœur à l’œuvre

Manon était sur les bananes, moi aux mandarines, Claude Mailhot distribuait les dindes. Dans l’autre rangée des stations, il y avait des anciens du Canadien.

Gilbert Delorme, Richard Sévigny, Normand Dupont, Rick Green remplissaient aussi ces paniers de Noël. C’était mercredi, dans l’église Nouvelle Vie de Longueuil, qui prête ses locaux à Action Nouvelle Vie pour une merveilleuse action de générosité. C’était beau à pleurer de voir cette centaine de bénévoles à la rencontre de gens qui ont demandé un peu d’aide à l’approche du temps des fêtes, et la réponse est un baume extraordinaire sur cette société que nous décrions souvent, mais qui est si bienfaisante, charitable et réconfortante quand elle le veut. Merci aux commanditaires. J’aimerais avoir l’espace pour tous les nommer.

Deux mille paniers de nourriture, 3000 cadeaux aux enfants, un million de dollars en valeur distribués en denrées, en cadeaux, en vêtements dans cette grande salle principale où ça sentait l’amour à plein nez. Oui, nous sommes du bon monde.

À L’ÉTAT PUR

Pas de référence religieuse, d’origine ou autre. C’était de cœur à cœur, humains à humains et je n’ai jamais autant pratiqué mon célèbre Feliz Navidad. Des centaines de bénévoles souriants et chaleureux ne donnant jamais l’ombre de l’impression aux gens dans le besoin qu’ils étaient des « quêteux ».

Bien au contraire, compassion à l’état pur. La période est difficile et le besoin peut se faire sentir derrière toutes les portes. Tout le monde le comprend et le sentiment d’entraide est incroyablement beau et profond quand il est partagé. Je suis heureux de vivre avec vous... même si je ne suis qu’aux mandarines. L’an prochain, je pourrai remplacer Delorme ou Mailhot qui retardent la production parce qu’ils jasent avec tout le monde.

Z’AUSSI