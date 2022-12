L’île de La Gomera est un véritable paradis de la randonnée pédestre. Elle se trouve à moins d’une heure en traversier de Tenerife qui, cependant, semble beaucoup plus animé. Mettre le pied dans la capitale San Sebastian s’avère à la fois déstabilisant et rafraîchissant. On a vraiment l’impression que le temps file à une vitesse bien différente. Aussi, la conduite automobile vertigineuse n’est pas de tout repos. En plus, j’arrive de nuit à Hermigua. Le hasard fait bien les choses, car le hameau d’Agulo se situe à moins de douze minutes de mon hôtel.

Perché dans les montagnes et surnommé le cœur de La Gomera, ce village présente une vue splendide du cône du Teide sur l’île de Tenerife. Avec ses petites rues sinueuses et ses cultures en terrasses surplombant l’océan Atlantique, les passionnés de photographie seront éblouis par les perspectives de cette île. Envahi par une grande fébrilité, je m’empresse de sortir du lit une heure avant le lever du soleil. Sans difficulté, je réussis à dénicher un belvédère qui m’offre le point de vue désiré. L’aube dorée vient rehausser le contraste des lumières chaudes qui éclairent les rues colorées de ce petit village d’environ 1000 habi-tants. Bien satisfait de mes prises de photos, je déguste un café espresso sur la rue principale, ce qui me donne vraiment le sentiment que j’ai démarré la journée du bon pied !

- Mathieu Dupuis a été invité par Terres d’aventure.

