Le Japon bientôt une très grande puissance militaire

Le Japon vient d’augmenter son budget militaire de 1 % à 2 % de son PIB. L’armée japonaise devient ainsi, en termes financiers, la troisième armée la plus puissante au monde, avec un budget de 320 milliards de dollars américains. Cette hausse est mal reçue dans plusieurs pays asiatiques, et particulièrement en Chine, dont le gouvernement entretient soigneusement le souvenir des atrocités commises par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement chinois a vivement condamné cette hausse des dépenses militaires du Japon. En réalité, le Japon n’a plus beaucoup de velléité expansionniste, surtout avec sa population vieillissante et en pleine décroissance. La raison du renforcement de l’armée japonaise est la crainte grandissante des Japonais envers la Chine.

Quels motifs invoque le gouvernement japonais pour justifier cette hausse ?

Le gouvernement japonais invoque la guerre en Ukraine pour justifier cette hausse. Selon lui, la Russie aurait fait éclater les normes sur lesquelles reposait l’ordre international. Par ailleurs, Tokyo note la montée de l’arsenal nucléaire nord-coréen ainsi que la montée de la menace chinoise contre Taïwan. Le gouvernement japonais rappelle aussi qu’il ne dispose que de missiles défensifs de courte portée, alors qu’une guerre contre la Chine nécessiterait des missiles de longue portée.

Comment la hausse est-elle reçue par la population japonaise ?

Les Japonais sont à plus de 70 % favorables à la hausse du budget de l’armée. Les tirs de missiles nord-coréens qui sont tombés en mer près du Japon ont permis au gouvernement japonais de cultiver dans la population la peur d’une guerre contre la Corée du Nord. Par ailleurs, la population japonaise vieillit de plus en plus, ce qui renforce chez elle les réflexes craintifs.

Le Japon retourne-t-il à une logique de guerre froide ?

Le Japon est retourné à une logique de guerre froide d’avant 1972. Cette année-là, le président Nixon avait visité la Chine et il avait scellé avec elle une alliance contre l’Union soviétique. Le Japon avait suivi les États-Unis. De nos jours, la Russie et la Chine s’opposent à nouveau aux États-Unis et leurs alliés, mais avec des changements significatifs par rapport à la guerre froide. La Chine est désormais la première puissance économique mondiale et la seconde puissance militaire. La Corée du Nord dispose d’un arsenal nucléaire et la Corée du Sud est devenue une armée moderne. Enfin, la puissance des États-Unis est en déclin relatif.

Est-ce que le Japon pourrait se doter d’une force nucléaire ?

Le Japon possède toutes les ressources requises pour constituer une force nucléaire. Le pays pourrait même déjà secrètement posséder des missiles nucléaires, ou alors, il pourrait en construire extrêmement rapidement. Le principal obstacle à la constitution d’une force nucléaire japonaise provient d’une partie de la population qui est profondément pacifiste et anti-nucléaire, étant donné les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Cependant, dans la mesure où les Russes, les Chinois et les Nord-Coréens peuvent atteindre le territoire américain avec de l’armement nucléaire, les Japonais ont tout intérêt à compter sur leurs propres forces en cas d’attaque de ces pays.

Est-ce une bonne nouvelle ?

Depuis 150 ans, le Japon s’est toujours trouvé du côté des États-Unis et de leurs alliés, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale. D’une certaine manière, le renforcement du Japon est une bonne nouvelle pour le camp américain. Mais ce renforcement illustre aussi la faiblesse grandissante du parapluie militaire américain. En ce sens, ce n’est pas une bonne nouvelle.