Le Noël des chasseurs

Ce n’est pas toujours facile de dénicher des idées cadeaux pour les amateurs pratiquant cette belle activité de prélèvement. Voici quelques suggestions qui ne manqueront pas de plaire.

• À lire aussi: Le Noël des pêcheurs

Réduire les risques

Comme on le sait, il y a de nombreuses zones à risque où il y a des tiques qui peuvent piquer les amateurs et même leur transmettre la maladie de Lyme. Bien qu’il soit spécialement développé pour être utilisé dans les jardins et les cours arrière de maison, le tube à tiques TC12CA de Thermacell peut être positionné près d’un site de chasse. Vendu en paquet de six, on en installe trois au printemps et trois autres à l’automne. Ce produit cible exclusivement les tiques sur les souris, à la base du problème. Vous pourrez ainsi aider à limiter leur propagation à des endroits ciblés.

Jean Coutu

Prix : 50 $

Bon apprentissage

Pour plusieurs, le GPS était, est et sera à tout jamais un instrument fort pratique dont ils ne comprennent que quelques fonctions de base. Sylvain et Hélène St-Louis, de Orientation Azimut, ont eu la bonne idée de développer un nouveau concept de formation interactive avec une vidéo intégrée dans un cahier électronique. L’élève pourra survoler toutes les facettes, aussi souvent qu’il le voudra, et ce, n’importe où, même sans WiFi. L’être aimé verra tous les points, de la sauvegarde des waypoints jusqu’à la programmation, pour optimiser le fonctionnement de son appareil.



Orientationazimut.com

Prix : 200 $

Initiation

Après une bonne séance de parrainage et de consignes, vous pourriez offrir à un jeune adepte une carabine à air comprimé Red Ryder de calibre .177. Avec son levier d’armement à ressort, son verrou transversal de détente de sécurité, une vélocité de 350 pi/s et une capacité de 650 coups, elle a fière allure. Le futur chasseur pourra peaufiner la justesse de ses tirs avec la hausse avant à lame et celle à l’arrière, ouverte et réglable. D’un poids de 2,2 lb, elle est facile à trimballer. Vous pourriez joindre à ce présent des cibles de toutes sortes.

Canadian Tire Saint-Eustache

Prix : 70 $

Du tranchant

Nous avons tous vu dans des films des personnes manier une machette pour couper la végétation dense sur leur chemin. Le nemrod peut également se servir d’un outil tranchant comme le 30321PKH Machette d’Olympia pour nettoyer ses sentiers, débroussailler et couper certaines branches gênantes. La lame de 21 po en acier inoxydable est équipée d’un manche en bois de rose. Un étui protecteur en nylon accompagne le tout.

En vente chez certains Écotone

Prix 55 $

Blessure

Comme le dit bien l’expression, « un accident est si vite arrivé », le chasseur qui part à l’aventure trouvera certainement une place de choix dans son havresac pour y loger la trousse de premiers soins Coleman. Le boîtier indéformable est étanche et flottant. Il protège adéquatement les 118 composantes de premiers secours les plus couramment utilisées pour soigner diverses blessures mineures. De plus, il brille dans l’obscurité pour permettre à l’usager de le retrouver facilement quand la luminosité est faible.

Chasse et Pêche 07

Prix : 32 $

Bien chaussé

Il est vraiment embêtant pour un amateur de devoir marcher dans de longues herbes humides, dans un marais, à proximité d’un cours d’eau, etc., et de ne pas être bien chaussé. Les bottes Apex Pro de Muck Boots permettent à leurs utilisateurs de sortir des sentiers battus grâce aux semelles tout-terrain Vibram Arctic Grip et aux nouveaux crampons de traction. Avec leur doublure de 4 mm de néoprène CR Flex-Foam, le chasseur est confortable jusqu’à des températures de -30 °C. Elles sont 100 % imperméables et sont dotées d’empiècements protecteurs en caoutchouc.

fr.muckbootcompany.ca

Prix : 280 $

Réconfortant

Que l’on soit juché sur une plateforme ou assis dans une cache, l’attente du gibier semble interminable lorsqu’on grelotte à cause du froid. Quand une personne recevra en cadeau la veste chauffante Peak BT de Mobile Warming, elle pensera assurément à vous chaque fois qu’elle l’activera. Qu’on la porte comme couche de base ou comme coquille externe, cette veste légère et respirante coupe le vent et résiste à l’eau. Le chauffage Tri-Zone, contrôlé via Bluetooth, procure jusqu’à 10 heures d’autonomie et a quatre niveaux de chaleur de chaque côté de la poitrine et au haut du dos.

Pronature

Prix : 160 $

Tranchant

Aux dires de plusieurs, le couteau à éviscérer et à dépecer Outdoor Edge Swingblaze avec lame en acier inoxydable japonais AUS-8 n’a pas son pareil. Grâce à un simple bouton-poussoir, l’utilisateur peut passer d’une lame à bout arrondie idéale pour ne pas percer les organes internes à une lame droite acérée pour couper la peau et trancher les différentes parties anatomiques. La poignée TPR est caoutchoutée et antidérapante pour assurer une bonne poigne. De couleur orange, il est facilement retrouvable lorsqu’on le dépose au sol. Un étui en nylon accompagne le tout.

Canadian Tire Saint-Eustache

Prix : 80 $

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.