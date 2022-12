Les Alouettes ont trouvé leur entraîneur-chef

Les Alouettes de Montréal ont fait de Jason Maas le 27e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe, samedi.

L’organisation des Moineaux a confirmé le tout dans un communiqué.

L’homme de 47 ans a déjà porté les couleurs des «Als» en 2007, en tant que quart-arrière substitut, mais ce n’est pas dans la métropole québécoise qu’il a bâti sa renommée.

Il a été coordinateur offensif des Roughriders de la Saskatchewan lors des deux dernières années, après avoir dirigé les Eskimos d’Edmonton de 2016 à 2019. Il a maintenu une fiche de 39-33 avec l’équipe albertaine.

Précédemment, Maas a aussi été l’instructeur des quarts-arrière des Argonauts de 2012 à 2015, remportant la coupe Grey à sa première année à Toronto.

En tant que joueur, il a mis la main sur deux bagues de championnat dans la Ligue canadienne de football. Il a porté les couleurs des Eskimos, des Tiger Cats de Hamilton et des Alouettes.

«Je suis très heureux de me joindre à la grande famille des Alouettes, a indiqué Maas dans un communiqué. L'équipe a démontré de belles choses la saison dernière et je compte bien continuer et complémenter le travail que Danny [Maciocia] a fait afin que nous puissions connaître encore plus de succès, a affirmé Maas. J'ai bien hâte de me mettre au boulot et de travailler main dans la main avec les joueurs et les entraîneurs afin que nous devenions tous meilleurs.»

Le directeur général Danny Maciocia s’est aussi réjoui de cette embauche.

«Je suis extrêmement heureux de pouvoir engager un entraîneur de la trempe de Jason. Celui-ci possède une précieuse expérience comme entraîneur-chef dans la LCF, en plus d'être un véritable meneur d'hommes. Pour l'avoir côtoyé pendant ma carrière et pour avoir maintenu un contact rapproché au fil des ans, je suis convaincu que Jason est la bonne personne pour nous permettre de poursuivre notre ascension.»