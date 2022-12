Les objectifs ne changent pas

Martin St-Louis a bien analysé le match de jeudi soir en disant : « Nous ne méritions pas la victoire et si nous avions gagné, je vous dirais la même chose. Il y avait trop de passagers au sein de notre groupe. »

Est-il étonné de la tournure des événements, surtout après une gifle de la part de la pire équipe de la Ligue nationale ?

Je soupçonne qu’il ne l’est pas.

Déçu ? Sans doute.

Parce que l’entraîneur, depuis le début de la saison, a maintes fois, et avec justesse, souligné qu’il était heureux de voir son groupe écouter et appliquer les conseils des entraîneurs ? Combien de fois a-t-il parlé du caractère de l’équipe, qu’une nouvelle culture s’implantait graduellement dans le vestiaire ?

Cette équipe n’abandonne jamais, elle lutte constamment avec l’énergie du désespoir et elle ne se compte jamais pour battue.

Mais nous voici à la mi-décembre.

Déjà 30 matchs ont été disputés.

Une compétition plus féroce

Assurément, un entraîneur n’aime pas que son équipe plonge dans la médiocrité surtout après des résultats passablement étonnants dans le cadre d’un programme axé sur le développement. Sauf qu’on peut parier qu’il appréhendait un tel dénouement. C’est la réalité de la Ligue nationale. Quand la saison progresse, la compétition est plus féroce, les équipes sont mieux préparées et les joueurs ont atteint le summum de leur condition.

Jusqu’ici, le plan de match de l’organisation a été respecté à la lettre et on ne changera rien à la philosophie de l’entreprise.

Et, il en sera ainsi jusqu’à la fin du calendrier.

Ce qui s’est produit, jeudi soir, au Centre Bell, risque de se répéter.

Par exemple, après le match de samedi contre le Lightning de Tampa Bay, le Canadien embarquera dans une séquence de huit matchs à l’étranger, une séquence en deux volets en raison du congé de Noël. Mais, il reste que le défi sera de taille.

Et c’est bien ainsi.

La masse salariale

Gardons toujours en perspective les objectifs de l’entreprise. On est bien conscient qu’une participation aux séries éliminatoires tire de la science-fiction. Donc, comme il se doit, on met beaucoup d’emphase sur le développement des jeunes patineurs et on devra mettre de l’ordre dans la masse salariale.

Entre-temps, on espère que le duo Cole Caufield/Nick Suzuki continuera à se démarquer et à créer un enthousiasme particulier chez les amateurs et partisans de l’équipe.

Évidemment, un résultat comme celui de jeudi soulève parfois des interrogations, mais, dans le contexte actuel, doit-on s’en inquiéter ? Après tout, perdre contre la pire équipe de la ligue, c’est très décevant, inacceptable pour certains et même pour l’entraîneur, mais je le souligne à nouveau, ça ne change rien au plan de gestion établi par les décideurs.

Un programme de relance peut prendre trois ans, parfois cinq ans. Il faut donc s’attendre à ce que les prochains mois soient bien particuliers et sur bien des secteurs de la gestion d’une équipe.

Le repêchage de 2023 qui s’annonce pour être l’un des plus attrayants depuis quelques années, par conséquent, dans les projections des dirigeants, il apparaît très haut dans la liste des priorités. Dans les faits, le Canadien doit profiter de ce repêchage pour donner encore plus de lustre à son plan de relance.

La progression des joueurs

Par contre, quand une équipe saute sur la patinoire, elle mettra tout en œuvre pour gagner. Les entraîneurs veulent gagner, mais ils veulent également que les joueurs progressent, qu’ils s’améliorent chaque soir, donc on doit prendre les grands moyens pour atteindre l’objectif.

Par contre, la haute direction a des priorités. Et, on les connaît depuis l’arrivée de Jeff Gorton et Kent Hughes à la direction de l’équipe. Il fallait faire un virage important. Il fallait changer la culture. Il fallait donner plus de flexibilité à la masse salariale.

Pour y parvenir, on n’hésitera pas à prendre des décisions étonnantes au niveau des effectifs. En d’autres mots, il n’y a pas un vétéran à l’abri d’un changement d’adresse.

Certes, on aura toujours cette même réaction quand le Canadien encaissera un revers... surtout contre le pire équipe de la Ligue nationale. Mais, gagne ou perd, l’objectif demeure toujours le même.

Il s’agit de remettre la concession sur les rails.

Ça va prendre combien de temps ?

Bergevin en mission

Marc Bergevin est en mission dans l’est des États-Unis. Le conseiller de Rob Blake, directeur général des Kings de Los Angeles, surveille les Islanders de New York.

À l’époque où il était le directeur général du Tricolore, Bergevin aurait aimé faire l’acquisition d’Anthony Beauvillier, mais ça n’a jamais pu se concrétiser.

Les Kings, qui seront impliqués dans la course pour une qualification aux séries éliminatoires, tentent présentement d’ajouter un autre attaquant à leur formation, un joueur pouvant évoluer au sein du top six...

Edmundson et les Oilers

Kent Hughes aurait eu des discussions avec son homologue Ken Holland, des Oilers d’Edmonton, au sujet de Joel Edmundson.

Pour l’instant, c’est le statu quo, mais les directeurs généraux ont jusqu’au 20 décembre pour effectuer des transferts au niveau des effectifs et ensuite, il y aura une trêve de sept jours. Edmonton a besoin de renfort à la ligne bleue...

De nouvelles villes dans la LHJMQ?

Gilles Courteau quittera la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la fin de la saison 2023-24.

Son départ devrait-il inciter les décideurs du hockey junior à revoir la constitution de la ligue, à être avant-gardistes en vue des prochaines années, et à regarder si certaines villes du Québec pourraient revenir dans le giron de la LHJMQ ?