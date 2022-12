Les pièges des Fêtes: voici les précautions à prendre pour éviter une urgence vétérinaire

Rien n’est plus agréable que de se mettre dans l’ambiance de Noël: décorations et arbres de Noël, confections de tourtières et biscuits, etc. Sachant que nos animaux ont souvent le museau fourré partout et se mettent facilement les pattes dans les plats, qu’est-ce qui pourrait clocher avec l’ambiance des Fêtes?

Voici quelques informations utiles pour éviter les urgences vétérinaires pendant les Fêtes.

Plantes et arbre de Noël

Sapin de Noël, amaryllis, cactus de Noël, poinsettias, cyclamen et kalanchoé de Noël. C’est le top six des plantes de Noël identifiées sur internet. Toxique ou pas ? Le cactus de Noël (Schlumbergera Bridgesii) n’est pas une plante toxique, mais l’amaryllis, le cyclamen et le kalanchoé peuvent produire des effets néfastes (symptômes de gastro-entérite) si ingérés par un animal. Même chose avec le sapin de Noël et ses agents de préservation que l’on ajoute dans l’eau. Quant au poinsettia, il peut provoquer des irritations dans la gueule et l’estomac s’il est avalé, mais rien de fatal, même si cette plante a longtemps eu mauvaise presse.

Conseils de vétérinaire : Connaître les plantes toxiques pour vos animaux (aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants) ; Garder les plantes hors de portée des museaux ou tout simplement ne pas en avoir si votre animal a tendance à tout manger.

Dans la cuisine, les plus belles toxines

Plusieurs aliments ou ingrédients sont toxiques pour les animaux de compagnie : oignon, raisin, xylitol, caféine, pâte levée, etc. Parmi ceux-ci, le chocolat est en tête de liste du top 10 des appels les plus fréquents du temps des Fêtes au centre antipoison animal de l’ASPCA. En grande quantité et surtout quand il est très concentré (noir), il peut provoquer de graves problèmes de santé et même le décès. L’alcool arrive en 5e place de ce palmarès alors attention à vos verres et à ceux de vos invités !

Conseils de vétérinaire : Ne pas tenter vos petits diables poilus en laissant traîner de la nourriture à hauteur de museau ; ne pas mettre sous l’arbre des cadeaux qui contiennent de la nourriture. S’assurer d’avoir une poubelle avec un bon couvercle dans la cuisine ; Surveillez vos invités, car ils pourraient nourrir vos animaux s’ils leur font de beaux yeux...

Huiles essentielles

Les huiles essentielles sont naturelles, mais pas toujours sans danger ! Certaines sont toxiques pour les animaux si elles sont ingérées accidentellement, versées sur la peau ou encore inhalées. Je pense, entre autres, à certains arômes du temps des Fêtes comme les huiles essentielles d’agrumes (Citrus), de cannelle cassia (cynamon cassia), menthe Pouliot (Pennyroyal), de gaulthérie et de bouleau (wintergreen et birch).

Conseils de vétérinaire : Sachez qu’il n’y a à peu près pas de mesures de régulation dans l’industrie des huiles essentielles... Évitez-les donc sachant que la cuisine sera déjà remplie de bonnes odeurs !

Guirlandes et rubans, pas un cadeau

Les chats ont un faible pour les objets minces et linéaires (ficelles, fils, guirlandes de Noël, rubans pour cadeaux, etc.). Pour jouer, ça va, mais, malheureusement, certains chats les avalent. Or, ces objets peuvent causer une obstruction complexe et grave en se déployant tout le long du tractus digestif. Ces corps étrangers dits linéaires nécessitent une chirurgie d’urgence.

Conseil de vétérinaire : Décorez autrement et évitez les décorations linéaires du genre glaçons ou guirlandes et rubans minces pour le bien de votre chat.