Les Vikings complètent la plus grande remontée de l’histoire

Les Vikings du Minnesota ont réalisé la plus grande remontée de l’histoire de la NFL samedi, alors qu’ils tiraient de l’arrière de 33 points à la mi-temps face aux Colts d’Indianapolis. Les favoris locaux ont remporté la rencontre 39 à 36 grâce à un placement avec sept secondes à faire en prolongation au U.S. Bank Stadium.

L’ancien record appartenait aux Bills de Buffalo, qui en 1993, lors d’un match éliminatoire face aux Oilers de Houston, avaient complété un retour de l’arrière de 32 points.

Les Colts menaient 33 à 0 lors du botté d’envoi de la mi-temps, et 36 à 7 avec 4 min 53 s à faire au troisième quart. Tour à tour, KJ Osburn, C.J. Ham, Justin Jefferson, Adam Thielen et Dalvin Cook ont inscrit des touchés, ce dernier grâce à une longue course de 64 verges. La transformation de deux points a permis à l’équipe locale de combler cet écart qui semblait insurmontable et de poursuivre ce match en prolongation.

Tout semblait si facile pour les Colts lors de la première mi-temps, le quart-arrière d’Indianapolis, Matt Ryan, faisait ce qu’il voulait avec la défensive des Vikings, qui avait de la difficulté à limiter les longs jeux. Cela a permis aux Colts de se mettre temporairement à l’abri avant la rentrée au vestiaire. Les visiteurs ont notamment ramené dans la zone payante un botté bloqué par Ryan Wright. Quatre placements ont aussi été réussis par Chase McLaughlin.

Kirk Cousins, le quart-arrière des Vikings, a terminé la rencontre en complétant 34 passes pour un total de 460 verges. Sa cible préférée par la voie des airs a été le receveur KJ Osburn, qui a amassé 157 verges. Son vis-à-vis, Matt Ryan, a quant à lui conclu sa rencontre avec 183 verges par la passe.

Avec ce résultat, les Vikings se sont assurés du premier rang dans la section Nord de l’Association nationale. Ces derniers n’avaient besoin que d’une victoire ou d’un match nul samedi.