Premier ouvrage littéraire: l’univers poétique de Roger Léger

L’acteur et homme de théâtre que l’on aime suivre à la télévision nous transporte dans un univers poétique avec son premier ouvrage littéraire, Le temps est doux, même quand les temps sont durs. Écrit à la manière d’un journal intime, il y va de nombreuses réflexions personnelles et philosophiques.

La démarche de Roger Léger est unique. Certes, l’univers de son livre est très poétique, mais nous sommes également dans un esprit autobiographique, où il nous transmet sa vision de la vie. Parfois dur, tantôt sensible et surtout teinté d’une très grande humilité.

« Tout ce que j’ai écrit est authentique et vrai », lance d’emblée l’acteur désormais auteur qui parle de lui dans son livre, sans vraiment le préciser.

De lui, mais aussi de son père, de sa mère et tout ce qui l’entoure comme le regard d’un voisin à travers une fenêtre. « C’est un travail d’introspection », fait-il remarquer.

L’aventure a commencé au début de la pandémie, en 2020. Comme plusieurs d’entre nous, il avait du temps pour se tourner vers les réseaux sociaux, sans toutefois apprécier nécessairement ce que l’on pouvait y lire.

« Je me suis dit qu’il devait y avoir moyen de communiquer avec les gens et de parler d’autres choses que de la pandémie », se souvient Roger Léger, qui admet avoir toujours aimé écrire pour son plaisir depuis ses 16 ans.

Ainsi, sans évoquer précisément la pandémie, il s’est mis à écrire diverses réflexions à propos de la vie sur Facebook. Puis, après quelques mois d’écriture quasi quotidienne, un éditeur, Yvan Bienvenue, qui écrit notamment pour le théâtre, l’a remarqué et l’a approché pour l’éditer.

« Ma première réaction a été de répondre non. Je ne me considère pas comme un écrivain », souligne l’acteur. « C’est ma blonde qui m’a convaincu, mais j’ai demandé du temps pour poursuivre l’exercice. »

Ainsi, il a poursuivi son écriture pendant près de deux ans pour finalement aller de l’avant lorsqu’il a réalisé que son entourage appréciait ce qu’il écrivait.

La vie

Dans son livre, on peut ressentir de la tristesse, de la nostalgie et parfois une dure réalité en lien avec la vie, notamment lorsqu’il évoque son père qui a travaillé fort durant quatre décennies comme camionneur sans aimer ce qu’il faisait.

« J’ai essayé d’être le plus sincère possible tout en exposant ma vision des choses, même si c’est triste », confie l’auteur, qui raconte venir d’une famille qui ne se permettait aucune extravagance.

Photo courtoisie

Roger Léger écrit sans tabou en évoquant la mort, notamment, la sienne.

« Je partirai un jour sans avoir mis de l’ordre. Je fermerai simplement la porte derrière moi sans y penser. Je la fermerai sur le fouillis de mon existence avec la certitude de ne rien avoir accompli et le bonheur d’être passé par ici... », écrit celui qui a pourtant une feuille de route exemplaire, une superbe carrière qui s’étend sur 40 ans et que l’on a suivie dans de nombreuses séries, notamment Les pays d’en haut, District 31 et La Maison-Bleue.

Regarder et observer

Certes, ce livre c’est son histoire, mais cela pourrait aussi être celle de tout le monde ou de n’importe qui.

À l’évidence, Roger Léger sait regarder et observer, et surtout, il sait prendre le temps de le faire.

« Je prends beaucoup de temps à regarder diverses choses que l’on ne prend souvent pas le temps d’observer, comme un oiseau qui peut se faire tuer par un chat », précise l’acteur qui admet avoir la chance d’avoir beaucoup de temps libre pour le faire.

« Ce sont des petites choses qui m’accrochent et qui me font réfléchir. »

D’ailleurs, le rythme de son livre est lent, mais profond, on s’y plonge et forcément on réfléchit à tout ce qui touche la vie. Cela nous rappelle tout ce que l’on voit habituellement sans vraiment regarder, ou ce qui se passe devant soi sans vraiment prendre le temps de s’y attarder. Avec son œuvre, on a envie de se poser, de déposer le livre un instant, le temps, nous aussi, de prendre le temps de vivre et d’observer la vie.

Une très belle découverte littéraire !