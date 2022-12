Mise en valeur des produits locaux: le FOC de Fred Pellerin fait des petits

Le sceau d'identification FOC, pour «Fabrication d'origine caxtonienne», fait des petits au Québec. Depuis sa création en juin 2019, le label né dans le patelin du conteur Fred Pellerin a été adopté par cinq autres villages, qui s'en servent désormais pour identifier certains produits et services issus de leurs communautés respectives.

Isabelle Héroux, propriétaire de la boulangerie Du bon pain... croûte que croûte, à Saint-Élie-de-Caxton, est à l'origine du sceau «Fabrication d'origine caxtonienne», avec les artistes Fred Pellerin et Christine Ouellet.

«Au début, on pensait à quelque chose d'officiel, comme une appellation contrôlée, puis on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué. Alors on a voulu faire notre propre grille de critères, sans inspection, sans cahier de charge à respecter. Simplement quelque chose de ludique et drôle», ajoute-t-elle.

Un logo a été créé, et une cérémonie organisée. À cette occasion, une dizaine de produits, services et oeuvres d'art propres à Saint-Élie-de-Caxton ont reçu le sceau d'identification FOC. Le gâteau à la mandarine de Josée Beaudoin, de la boutique et comptoir de produits maison Chez Elle, les jardinières de tomates cerises des Serres Serge Dupuis et les tasses du potier Sébastien Houle, en sont quelques exemples.

Rapidement, le mot s'est passé et d'autres villages ont voulu imiter Saint-Élie-de-Caxton, raconte Isabelle Héroux. «On est rendu à six villages à ce jour. Certains ayant des comités citoyens et d'autres étant des initiatives des administrations municipales. On a monté une trousse clé en main, et chacun peut choisir ce qu'il veut garder ou faire différent, et prendre la base du logo pour le changer à sa convenance.»

Tandis que le village de Petit-Saguenay posait son sceau sur un paysage, le livre «Les mémoires du capitaine Éloi», d'Éloi Perron, recevait celui de L'Isle-aux-Coudres. Les villages de Sainte-Camille et Saint-Justin ont également créé leurs propres sceaux d'identification. Ainsi sont nés les sceaux Produits Originaux de Petit-Saguenay (POPS), Fabrication d’Origine Marsouine FOM), Fabrication d’origine camilloise (FOC) et Fabrication d’origine justinienne (FOJ).

À Saint-Roch-de-l'Achigan, en septembre dernier, le COA, pour «Création d'origine Achiganoise», a été remis à plusieurs produits et savoir-faire locaux, et même à un personnage, Jean-Claude Allard, créateur du boisé Les Skis Fonneux et accordéoniste, en tant qu'«artisan du bonheur».

Photo fournie par la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan

L'initiative est venue du maire lui-même. «Avant les élections, je m'étais dit, si je rentre maire, je vais faire quelque chose comme ça, confie Sébastien Marcil. Pour des municipalités essentiellement agricoles comme la nôtre, c'est parfois difficile de tirer son épingle du jeu. Il y a quelque chose là-dedans qui rehausse la fierté locale, le sentiment d'appartenance à la municipalité. Le but de ça, c'est de se péter les bretelles et d'en beurrer vraiment épais pour faire sourire les gens!»