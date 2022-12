NFL: les Patriots à la croisée des chemins

Si les séries éliminatoires débutaient aujourd’hui, les Patriots y seraient. C’est toutefois loin d’être dans la poche et l’organisation devra se poser de sérieuses questions au terme de la saison.

Avec leur fiche de 7-6, les Patriots sont actuellement au septième rang dans la conférence américaine, soit le dernier échelon donnant droit à un billet pour la grande danse.

Les plus optimistes diront qu’ils détiennent le bris d’égalité sur les Jets (7-6) en vertu de leurs deux victoires contre eux. Ils ont aussi l’avantage sur les Chargers (7-6) étant donné qu’ils ont une meilleure fiche dans la conférence.

Les plus négatifs rappelleront que les Patriots n’ont pas une fin de saison de tout repos face aux Raiders, Bengals, Dolphins et Bills.

Même s’ils parviennent à se qualifier, les Patriots ne sont plus l’ombre de la menace des dernières décennies, malgré leur défense toujours dirigée de main de maître par Bill Belichick. Personne ne peut lui enlever cet art.

Problèmes offensifs

C’est à l’attaque que le portrait se gâte. Les Patriots sont loin de nous convaincre et d’être convaincus eux-mêmes qu’ils misent sur un quart-arrière de franchise en Mac Jones.

S’ils apprécient Jones, en tout cas, ils craignent drôlement de l’exposer. Dans le dernier match face aux Cardinals, les Patriots ont opté pour 12 passes voilées. Pas trois, pas six, douze! Tout pour le protéger contre lui-même et ses bloqueurs qui lui laissent peu de temps.

Ces très courtes passes mettent rapidement le ballon entre les mains d’un receveur pour qu’il trouve une brèche derrière ses bloqueurs afin de réaliser un gain. Or, ils n’ont gagné que 52 verges sur ces 12 jeux, dimanche dernier.

Selon le site officiel de l’équipe, Jones n’avait jamais tenté plus de sept passes voilées dans un match à sa saison recrue, l’an dernier. Cette saison, depuis son retour au jeu après une blessure, il en aurait tenté huit par match en moyenne.

Cette attaque est devenue non seulement prévisible, mais d’un ennui pathétiquement mortel.

Les Patriots ont-ils le choix d’agir ainsi? En début de saison, Mac Jones avait les coudées plus franches. Résultat, il avait accumulé cinq interceptions en trois matchs avant de se blesser à une cheville.

Les Patriots ont marqué 92 points cette saison à la suite de revirements provoqués par leur défense. Ils ont aussi inscrit cinq touchés défensifs. Il serait grand temps que l’attaque aide à tirer la charrette.

Changements en vue

Mac Jones n’est manifestement pas aidé par l’entraîneur offensif contesté de toutes parts, Matt Patricia, qui n’est pas coiffé du titre officiel de coordonnateur, même s’il appelle les jeux.

Jones n’aide pas non plus cet entraîneur défensif de nature avec ses petites crises de vedette sur le terrain ou sur le banc.

L’un et l’autre se font bien mal paraître et dans tout ce fiasco, Bill Belichick ne devrait pas bénéficier d’une éternelle immunité.

Personne ne remettra en question les accomplissements de l’empereur. Le fait que cette équipe soit encore compétitive malgré les changements majeurs des dernières années témoigne du fait qu’il sait encore diriger.

Son arrogance lui a toutefois joué des tours cette saison. En confiant les commandes de l’attaque à Matt Patricia et Joe Judge plutôt qu’à de réels entraîneurs compétents à l’attaque, il a tenté de jouer imprudemment au génie au-dessus de tout.

Le propriétaire Robert Kraft exigera certainement des changements dans l’entre-saison. Il ne se contentera jamais d’une bonne petite équipe. Belichick a intérêt à trouver des solutions à l’attaque.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 15

JEUDI

MON CHOIX

San Francisco à Seattle 49ERS

SAMEDI

MES CHOIX

Indianapolis au Minnesota (13 h) VIKINGS

Baltimore à Cleveland (16 h 30) RAVENS

Miami à Buffalo (20 h 15) BILLS

DIMANCHE

MES CHOIX

Atlanta à La Nouvelle-Orléans (13 h) FALCONS

Pittsburgh en Caroline (13 h) STEELERS

Philadelphie à Chicago (13 h) EAGLES

Kansas City à Houston (13 h) CHIEFS

Dallas à Jacksonville (13 h) COWBOYS

Detroit à NY Jets (13 h) LIONS

Arizona à Denver (16 h 05) BRONCOS

Nouvelle-Angleterre à Las Vegas (16 h 05) RAIDERS

Tennessee à LA Chargers (16 h 25) CHARGERS

Cincinnati à Tampa Bay (16 h 25) BENGALS

NY Giants à Washington (20 h 20) COMMANDERS

LUNDI

MON CHOIX

LA Rams à Green Bay (20 h 15) PACKERS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 7 en 13 (53,8%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 132 en 208 (63,5%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Colts d’Indianapolis (4-8-1) vs Vikings du Minnesota (10-3)

OCCASION DE REBONDIR

Après leur revers de dimanche dernier, les Vikings ont une belle occasion de rebondir face aux Colts. Malgré leur saison difficile, les Colts sont troisièmes dans la ligue contre la passe. C’est donc dire que les Vikings se doivent de ressusciter leur jeu au sol. Dans quatre de leurs six derniers matchs, ils n’ont pas franchi la barre des 100 verges par la course et Dalvin Cook a couru plus de 20 fois dans seulement un match cette saison, malgré une moyenne de 4,5 verges par portée. Il lui faut du rythme.

Vikings par 6

Ravens de Baltimore (9-4) vs Browns de Cleveland (5-8)

CONFRONTATION AU SOL

Tyler Huntley reprendra le rôle de quart-arrière partant des Ravens puisqu’il est remis de sa commotion et que Lamar Jackson n’est pas prêt à revenir. Ça complique les choses face aux Browns, mais les Ravens courent très bien avec le ballon dernièrement. Défensivement, les Ravens n’ont pas donné 100 verges par la course depuis six matchs et ils auront à l’œil Nick Chubb. Deshaun Watson devra élever son jeu d’un cran pour que les Browns rivalisent.

Ravens par 3

Dolphins de Miami (8-5) vs Bills de Buffalo (10-3)

SAMEDI SOIR FROID

Ce ne sera pas chaud ce soir à Buffalo, sauf pour les partisans intoxiqués, mais c’est une autre histoire. Les Dolphins ont perdu deux matchs de suite, Tyreek Hill a mal à la cheville et Tua Tagovailoa se cherche. Traditionnellement, les Dolphins perdent leurs moyens dans la froidure. Depuis 2017, ils sont 0-7 dans les matchs sous la barre des 5 degrés Celsius, comme ce sera le cas ce soir. Les Bills ont gagné cinq matchs de suite à la maison face aux Dolphins,

Bills par 10

Falcons d’Atlanta (5-8) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (4-9)

DÉBUTS DE RIDDER

Les Falcons remettent le ballon à leur quart-arrière, la recrue Desmond Ridder, un choix de troisième ronde. Il s’agit d’un duel critique pour le classement de la pitoyable division Sud. Ridder est un bon athlète et il faut s’attendre à ce qu’il se sorte d’embarras avec ses jambes à ses premiers moments dans la NFL. Les Falcons ne regorgent pas de bons receveurs et il n’aura pas la tâche facile face aux Saints. N’empêche que souvent, un changement de pivot a pour effet de fouetter les troupes.

Falcons par 3

Steelers de Pittsburgh (5-8) vs Panthers de la Caroline (5-8)

DUEL DÉFENSIF

Kenny Pickett est toujours dans le protocole des commotions. Reste à savoir si ce sera Mitchell Trubisky ou Mason Rudolph. Entendez-vous la clameur de la foule qui s’excite? Non? Moi non plus! Il faut s’attendre à ce que ce soit les deux brigades défensives qui volent la vedette dans ce duel. Ça va courir aussi beaucoup et à ce chapitre, les Panthers sont peu efficaces pour freiner la course (128,8 verges par match, 24e rang). Match somnifère à prévoir...

Steelers par 4

Eagles de Philadelphie (12-1) vs Bears de Chicago (3-10)

SPECTACLE ATHLÉTIQUE

Chez les Eagles, Jalen Hurts domine chez les quarts-arrières avec 10 touchés au sol, sans parler de ses aptitudes de passeur. Chez les Bears, Justin Fields domine chez les quarts-arrières avec 905 verges au sol. Les deux devraient se donner en spectacle, mais c’est la fin de la comparaison entre les deux équipes. Les Eagles sont largement supérieurs sur les deux fronts, dans le champ-arrière, au niveau des receveurs, dans la tertiaire et alouette.

Eagles par 12

Chiefs de Kansas City (10-3) vs Texans de Houston (1-11-1)

LARGEMENT NÉGLIGÉS

La semaine passée, les Texans étaient négligés par 17 points face aux Cowboys. Ils ont perdu, mais par seulement quatre points. L’histoire va-t-elle se répéter alors qu’ils sont négligés par 14 contre les Chiefs? Leur système d’alternance de quarts-arrières entre Davis Mills et Jeff Driskel n’a pas été mauvais, mais les Chiefs ne tomberont pas de leur chaise. C’est contre la course que les Texans sont atroces et ce sera le party de coming out d’Isiah Pacheco.

Chiefs par 16

Cowboys de Dallas (10-3) vs Jaguars de Jacksonville (5-8)

QUEL VISAGE DES JAGS?

Les Jaguars sont les bipolaires de la NFL. Ils surprennent les Raiders, puis se font planter par les Chiefs. Ils renversent les Ravens, puis se font anéantir par les Lions pour ensuite aller malmener les Titans. C’est le signe d’une équipe qui n’est manifestement pas encore à maturité. Ils peuvent rivaliser avec les grands garçons, mais il faut tenter de deviner quand. Ils se défendent bien contre la course et accordent peu de sacs, deux forces des Cowboys. Mais ils sont mûrs pour s’autodétruire.

Cowboys par 8

Lions de Detroit (6-7) vs Jets de New York (7-6)

CRITIQUE POUR LES SÉRIES

Les Jets luttent pour une première place en séries depuis 2010. Les Lions sont en pleine lancée et sont les chouchous de l’heure. Chez les Jets, le quart Mike White, avec sa cage thoracique défoncée, sera absent et remplacé par Zach Wilson. La défense contre la passe des Lions est faible, mais face à Wilson qui n’a vraiment pas inspiré confiance cette saison, ça ira. Par contre, les Jets excellent contre la passe et les receveurs des Lions vont se battre pour chaque pouce de terrain.

Lions par 4

Cardinals de l’Arizona (4-9) vs Broncos de Denver (3-10)

MCCOY CONTRE RYPIEN

La seule chose qui peut être pire qu’un duel entre deux attaques décevantes comme les Cards et les Broncos, c’est ce duel, mais avec deux réservistes au poste de quart. Colt McCoy contre Brett Rypien, c’est encore moins vendeur que la cuvée Russell Wilson, millésime 2022. Dans ce cas, il faut opter pour la défense des Broncos, même si elle a mal paru dimanche face aux Chiefs. Malgré tout ce qui se dit sur les Broncos, huit de leurs dix défaites sont survenues par un touché ou moins d’écart.

Broncos par 2

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-6) vs Raiders de Las Vegas (5-8)

ATTAQUE FERMÉE

Après avoir essuyé des critiques quant à leur système offensif, les Patriots vont-ils enfin ouvrir les valves face aux Raiders, qui sont 29e dans la ligue en défense contre la passe? Ou au contraire, vont-ils se replier sur le jeu au sol? Les Raiders semblaient avoir retrouvé leurs repères avant une défaite embarrassante face aux Rams. On répète souvent que Bill Belichick élimine le meilleur élément offensif adverse. Il lui faudra choisir son poison entre Josh Jacobs et Davante Adams.

Raiders par 3

Titans du Tennessee (7-6) vs Chargers de Los Angeles (7-6)

DANS LA COURSE AUX SÉRIES

Autant les Titans que les Chargers luttent pour une place en séries. Les Chargers ont donné à huit reprises plus de 150 verges au sol et ils affronteront Derrick Henry, ce qui a de quoi faire trembler. À l’inverse, les Titans sont la deuxième pire défense contre le jeu aérien, tandis que le quart-arrière adverse Justin Herbert est deuxième au chapitre des gains. Qu’est-ce qui va céder en premier? Les Chargers ont surpris les Dolphins. Ce serait leur genre de se planter ensuite, mais on leur fait confiance.

Chargers par 4

Bengals de Cincinnati (9-4) vs Buccaneers de Tampa Bay (6-7)

LES BUCS DANS LE PÉTRIN

La plus grande déception chez les Buccaneers cette saison, outre le rendement de l’attaque, réside dans la défense contre la course. Le mur des Buccaneers depuis plusieurs années n’est plus. L’équipe donne 125,4 verges par match cette saison, ce qui était impensable jusqu’à cet automne. Aux prises avec des blessures dans leur groupe de receveurs, les Bengals pourraient en profiter pour attaquer par la course avec Joe Mixon et Samaje Perrine. À 6-8, les Bucs seraient en réel danger pour les séries.

Bengals par 6

Giants de New York (7-5-1) vs Commanders de Washington (7-5-1)

LE MOMENT DE DÉPARTAGER

Ces deux équipes ont fait match nul il y a deux semaines. C’est le moment de trancher! D’un côté, les Commanders ont ensuite profité d’une semaine de congé, tandis que les Giants ont été rossés par les Eagles. Leur arme la plus redoutable, Saquon Barkley, a joué en dépit d’une blessure au cou et a été limité à neuf portées. S’il est encore en mauvais état, les Giants n’ont aucune chance. Les G-Men ont donné 31,8 points en moyenne à leurs quatre derniers matchs.

Commanders par 4

Rams de Los Angeles (4-9) vs Packers de Green Bay (5-8)

TOUJOURS EN VIE

Même si leurs chances de participer aux séries sont minimes, les Packers refusent de rendre l’âme et ils devraient continuer de s’accrocher face aux Rams. Ces mêmes Rams ont profité du miracle Baker Mayfield pour surprendre les Raiders, mais Mayfield ne s’est pas transformé en mutant soudainement. Après la dose d’adrénaline admirable de la semaine dernière, il devrait retomber sur terre. N’empêche que la défense des Packers déçoit au point où il est permis d’hésiter.

Packers par 3