Outaouais: deux blessés graves dans un face-à-face dans le secteur Lochaber-Partie-Ouest

Deux véhicules se sont percutés frontalement sur l’autoroute 50 en Outaouais, faisant deux blessés dans un état critique.

La collision s’est produite vers 18 h sur l’autoroute 50 dans le secteur de Lochaber-Partie-Ouest, en Outaouais.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, il s'agirait d’un face-à-face entre deux voitures.

Les deux hommes à bord du premier véhicule ont été grièvement blessés et transportés en centre hospitalier, selon la relationniste de la SQ Hélène Saint-Pierre. Le conducteur du second véhicule était seul et n’a subi que de légères blessures.

L’autoroute 50 était toujours fermée vers 21h45 entre la sortie 174 et la sortie 187 . Une voie de contournement a été établie par la route 148.

Un reconstitutionniste a été dépêché sur les lieux afin d’analyser la scène et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident.