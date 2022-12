Quelques idées de placements garantis à haut taux d’intérêt

Le marché boursier traverse une période de turbulences, ce qui met les nerfs des investisseurs à dure épreuve.

En effet, depuis quelques mois, la Bourse traverse un épisode baissier plus long que d’habitude.

Mais, tout n’est pas noir dans le portrait, estime Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et conseiller en sécurité financière.

Il a passé en revue plusieurs produits financiers pouvant générer des rendements intéressants en cette période de volatilité boursière.

Attention à ne pas prendre de décisions d’investissement hâtives ou motivées par les émotions.

Consultez votre planificateur financier pour vous assurer de prendre des décisions éclairées.

Voici, donc, le résultat de l’analyse de M. Ajab, quelques placements sûrs qui peuvent rapporter.

1) Comptes d’épargne à intérêt élevé

Plutôt que de laisser vos liquidités « dormir » sur un compte, envisagez un compte épargne à intérêt élevé. Avec ce type de compte, le capital est protégé tout en produisant un rendement plus intéressant qu’un compte courant.

On peut utiliser ce compte pour un besoin particulier, un projet qui se concrétisera dans quelques semaines ou quelques mois : un voyage, des travaux, le compte de taxes foncières, l’achat d’une voiture, etc.

Les taux offerts sur le marché sont variables et fluctuent rapidement.

Restez aux aguets pour dénicher les taux les plus intéressants. Le taux d’épargne peut aussi être temporaire, un montant minimum est parfois exigé, etc. Vérifiez les conditions.

Voici quelques exemples de compte d’épargne à intérêt élevé en date du 16 décembre 2022, pour un dépôt de 1000 $ :

HSBC : 4,90 %

Banque Scotia Compte d’épargne Momentum Plus : 4,60 %

CIBC eAdvantage Savings Account : 4,50 %

Banque Nationale : 4,25 %

RBC : 4,20 %

2) Les certificats de placement garanti (CPG)

Pour des projets à plus long terme, les CPG constituent un choix intéressant. Là encore le capital est protégé et le rendement plus avantageux qu’un simple compte épargne.

Vérifiez bien les conditions : le CPG est-il rachetable ou pas, selon quelles conditions, les intérêts sont-ils simples ou composés, le taux du rendement est-il fixe jusqu’à l’échéance ou variable, etc. Attention : les rendements des CPG sont imposables en totalité dans les comptes non enregistrés. Il faut donc considérer à la fois les conditions offertes et la fiscalité pour évaluer le rendement net.

Voici quelques exemples en date du 16 décembre 2022 pour un CPG non enregistré de 5000 $ sur un an :

Oaken Financial : 5,25 %

Saven Financial : 5,20 %

Banque Alterna 5 %

Banque EQ : 5 %

Achieva Financial : 4,80 %

Tangerine : 4,85 %

RBC : 4,65 %

CIBC : 4,65 %

Banque de Montréal : 4,25 %

Beneva : 4,05 %

3) Les CPG-assurance

Il existe un produit peu connu, offert par les compagnies d’assurances : le CPG-assurance. Aussi appelé rente à provision cumulative, il allie les caractéristiques des CPG avec les avantages liés à la planification successorale des contrats d’assurance. L’avantage est que cela permet de désigner un bénéficiaire, ce qui est donc très utile pour la planification successorale, tout en offrant une possibilité de protection contre les créanciers dans certaines conditions.

Par exemple, en date du 16 décembre 2022 :

Sun Life : 1 an : 4 % ; 3 ans : 3,60 % ; 5 ans : 3,40 % ; 8 ans : 3,4 % ; 10 ans : 3,45 % (intérêts composés)

UV Assurance (Uniflex à taux progressif) : 1 an : 3,8 % ; 3 ans : 3,90 % ; 5 ans : 4,0 % ; 8 ans : 4,15 % ; 10 ans : 4,25 % (Dépôt de 500 $ à 9999 $)

4) Fonds à intérêt garanti (FIG)

Offerts par plusieurs compagnies d’assurance pour des périodes allant généralement de 1 à 10 ans, les FIG sont rachetables à tout moment, mais donnent un meilleur rendement que les certificats de placement garantis rachetables.

Par exemple, en date du 16 décembre 2022 :

IA Groupe financier (placement de 500 $ à 24 999 $) : 1 an : 4,30 % ; 3 ans : 4,10 % ; 5 ans : 3,95 % ; 10 ans : 3,85 %.

Manuvie (Compte à intérêt garanti) : 1 an : 4,20 % ; 3 ans : 4,05 % ; 5 ans : 3,85 % ; 10 ans : 3,90 % (intérêts composés, investissement de moins de 50 000 $).

5) Fonds à capital garanti ou fonds distincts

Avec ce type de produit, le capital est garanti jusqu’à concurrence d’un certain pourcentage (75 ou 100 %), jusqu’à l’échéance ou au décès.

Ils fonctionnent comme les fonds communs de placement, sont diversifiés et s’adaptent au profil de l’investisseur. Les taux de rendement ne sont pas déterminés d’avance.

Intéressants pour les échéances lointaines, de 10 à 15 ans par exemple, ils sont utiles en matière de planification successorale, car un contrat d’assurance protégeant le déposant en cas de décès est inclus. Il est possible de nommer un bénéficiaire et le fonds à capital garanti pourrait être à l’abri des créanciers à certaines conditions.

POUR AVOIR UN APERÇU DES PERFORMANCES ET RENDEMENTS

► https://manulifeim.com/retail/ca/fr/investments#tab-panel-segregated-funds-gif-select-investment-plus

► https://ia.ca/particuliers/produits-placement/fonds-distincts/categories