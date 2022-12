Réservations: des annulations «insultantes» pour les restaurateurs

Des restaurateurs se disent insultés devant le fléau des clients qui ne se présentent pas à leur réservation, entraînant des pertes financières considérables en plein boum du temps des Fêtes.

Vendredi, un restaurant de Québec a dû fermer sans servir une seule personne parce qu’un groupe qui avait réservé toutes les places ne s’est pas présenté.

« On aurait pu remplir le restaurant dix fois avec les demandes qu’on a dû refuser parce qu’on était complet. À la place, c’est l’équivalent de quelques milliers de dollars qu’on a jeté par les fenêtres », déplore Jérôme Gilpin, copropriétaire du restaurant Verre Pickl’.

Près d’une heure après le début de la réservation, la table était toujours vide dans ce petit établissement situé sur la rue Maguire.

« On avait confirmé avec eux la veille que tout était beau et, le jour même, personne ne nous a appelés pour annuler. Après avoir été fermé deux ans dans le temps des Fêtes, c’est tellement insultant ! » peste M. Gilpin, qui a dû fermer son commerce pour la soirée.

Un fléau récurrent

Une partie de la nourriture commandée par le Verre Pickl’ pour l’occasion pourra être envoyée en boîte-repas, en début de semaine, à des clients qui ont été nombreux à proposer leur aide sur les réseaux sociaux.

Mais tous n’ont pas cette chance et le phénomène du no show est de plus en plus fréquent un peu partout dans la province, comme en témoignent les restaurateurs contactés par Le Journal.

« Très vite, on a décidé de ne plus prendre de groupes de plus de 6 personnes sans leur faire signer un contrat », indique Ericka Soleilhac, propriétaire du restaurant Tandem, sur la Rive-Sud de Montréal.

Du côté de la Brasserie INOX, à Québec, le propriétaire Philippe Desrosiers ne mâche pas ses mots pour dénoncer les utilisateurs de cette pratique, dont il a été lui-même victime dans les derniers jours.

« C’est rendu un fléau. Les gens réservent à plusieurs endroits pour pouvoir choisir où ils iront le jour même, sans annuler les autres réservations. C’est totalement irrespectueux », lance-t-il.

« Casser » la tendance

L’Association Restauration Québec (ARQ) est actuellement en démarches auprès du gouvernement pour permettre aux restaurateurs de facturer des « frais modiques » en cas de non-respect d’une réservation.

« On parle de 20 $ qui pourraient être prélevés s’il y a un no show. À moyen terme, on n’en aura plus besoin, mais pour l’heure, on doit casser cette tendance », explique Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, qui doit rencontrer l’Office de la protection du consommateur à cet effet en janvier.

Exception

Pour le moment, la seule exception à la règle est la signature d’un contrat pour la réservation des groupes où le client accepte de faire un dépôt, comme le fait le restaurant Tandem.

« On sélectionne le menu et les vins selon le nombre de personnes. Ensuite, on émet une soumission à nos clients et ils nous retournent le contrat signé avec un dépôt de 30 % », explique Mme Soleilhac.

