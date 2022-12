Sentiers et chutes le long de la rivière L’Assomption

Au nord de Joliette, le parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles enchante avec ses eaux tumultueuses encaissées dans des parois rocheuses. Pas besoin de se souvenir du nom du parc pour trouver ça beau.

L’hiver venu, le paysage devient encore plus féérique. On en découvre les différents visages en raquettes ou en crampons, selon des conditions de neige, tout en faisant une halte à l’un des belvédères.

De beaux paysages

Photo fournie par Simon Laroche

Le territoire relie l’iconique chute Monte-à-Peine du côté de Saint-Jean-de-Matha à la gorge et aux cascades des Dalles du côté de Sainte-Béatrix, ce qui explique le nom du parc.

Le sentier Desjardins (no 1), longeant la rivière sur la majeure partie, mène à des points de vue. Tous les sentiers y sont reliés.

Certains s’enfoncent en forêt, d’autres comme le sentier des Îles (no 11) nous rapprochent de la rivière. Près de l’entrée de Saint-Jean-de-Matha, une boucle d’un kilomètre nommée La chute (no 8) rejoint le pont de l’Île surplombant les eaux vives. C’est un des plus beaux coins du parc.

À Sainte-Béatrix, le paysage charme à son tour avec ses rapides entre des falaises et son pont suspendu au-dessus du canyon.

La fameuse carte

Puisque le sentier Desjardins (no 1) s’étire sur cinq kilomètres et ne forme pas une boucle, il est trop long à parcourir aller-retour pour la majorité des randonneurs. C’est sans compter certains parcours de niveau intermédiaire, avec des pentes.

Voilà pourquoi il devient fort utile de télécharger une carte Ondago sur votre téléphone avant de votre départ. Pour simplement aller voir la fameuse chute à Saint-Jean-de-Matha ou le canyon à Sainte-Béatrix, c’est tout près de l’entrée.

Prudence et plaisir

Photo fournie par Simon Laroche

Je ne saurais trop insister sur la prudence aux abords des eaux vives et de la glace mince qui s’y forme. Mieux vaut se déplacer sur les sentiers en tout temps. C’est de là, à partir d’un belvédère ou d’un pont, que vous aurez plaisir à admirer les points de vue et prendre de belles photos.

PARC DES CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES

Accès par trois localités : Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Mélanie et Sainte-Béatrix

Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Mélanie et Sainte-Béatrix Sentiers : 21 km

21 km Entrée : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant (6 à 17 ans)

10 $ par adulte, 5 $ par enfant (6 à 17 ans) Chiens : admis en laisse (2 $)

admis en laisse (2 $) Journées d’ouverture : 17, 18 décembre, du 26 au 30 décembre 2022, à compter du 7 janvier 2023 (les week-ends seulement)

17, 18 décembre, du 26 au 30 décembre 2022, à compter du 7 janvier 2023 (les week-ends seulement) parcdeschutes.com

