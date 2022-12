Sous les stades du monde: soccer et créatures fantastiques

Québec, 2040, après une violente pandémie... Un jeune fan de soccer découvre une ligue inédite qui affronte des bêtes fantastiques. Jean-Michel Collin et Miguel Mariello présentent Sous les stades du monde, le premier roman de soccer fantastique au monde !

D’où vient cette folle idée de joindre le soccer à l’univers fantastique ?

Jean-Michel Collin : C’est une idée que je cultivais depuis longtemps, étant un fan fini de tout ce qui est fantastique, des jeux vidéo et des mangas. J’ai côtoyé Miguel dans le soccer. Un jour, je lui ai demandé ce qu’il penserait du soccer fantastique. Il m’a dit que c’est clair qu’il embarquerait !

Miguel Mariello : La fois où on a eu le « déclic », c’est quand on a commencé à suivre l’équipe de soccer du Canada. Lors d’un match, un des joueurs a célébré son but en sautant dans un banc de neige. L’image était tellement frappante : du soccer avec de la neige, ça ne marche pas ! C’est là qu’on a vraiment entamé notre projet de livre.

Vos personnages affrontent des créatures fantastiques, au soccer ! Comment avez-vous choisi ces créatures ?

J-M. C. : Les ours, j’y tenais vraiment. J’imaginais les échanges possibles entre des ours et des humains, qu’ils pourraient les traiter de « chair molle », par exemple [rires]. On ne se prend pas au sérieux et c’est le fun.

M. M. : On est parti avec un éventail de possibilités. On avait des coups de cœur et c’était difficile de ne pas tous les mettre dans le premier livre.

Pourquoi avez-vous choisi de situer l’histoire en 2040, à la suite d’une pandémie qui a rendu des centaines de millions d’enfants orphelins ?

J-M. C. : C’était pour faciliter l’aller-retour entre la Surface – le monde réel – et le monde parallèle – l’En-Dessous où se tiennent les matchs. Je voulais un enjeu qui permettait beaucoup d’ouverture narrative... D’où viennent ces jeunes ? Qui étaient leurs parents ? Est-ce que ce sont vraiment des orphelins de la Surface ? Pourraient-ils avoir des racines de l’En-Dessous ? Cette notion d’inconnu sur l’origine des personnages, c’était important, pour moi.

Il s’agit du premier volet d’une trilogie. Quand peut-on attendre la suite ?

J-M. C. : On essaie fort que le tome 2 arrive pour le début de l’été prochain. Pour que ça puisse concorder avec le début de la saison de soccer.

Vous êtes des joueurs et des entraîneurs de soccer. Si vous pouviez choisir une créature avec qui jouer, ce serait laquelle ? Et quelle créature ne voudriez-vous jamais affronter sur un terrain ?

M. M. : La créature qui m’inspire le plus, ça serait le Titan. Les géants qui sont souvent dans le ciel. Et je ne voudrais pas affronter une équipe de zombies !

J-M. C. : Je voudrais jouer avec Goldorak. Puis je ne voudrais jamais affronter les White Walkers, de l’émission Game of Thrones. Ça serait terrorisant.