Trois hauts dirigeants de la Banque Nationale encaissent

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

ILS EXERCENT DES OPTIONS

Photo tirée de Linkedin

Le grand patron de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale, Martin Gagnon, a empoché près de 1,6 million de dollars, la semaine dernière, en exerçant des options d’achat d’actions de l’institution montréalaise. Ses collègues Éric Bujold, cochef des secteurs entreprises et gestion privée, et Denis Girouard, cochef des marchés financiers, ont quant à eux réalisé des gains d’environ 1,1 million de dollars chacun de la même manière. Le titre de la Banque Nationale a crû de près de 50 % au cours des cinq dernières années.

JOLI PROFIT POUR LE PDG DE CGI

George Schindler, le grand patron de CGI, a encaissé plus de 4,4 millions $, mercredi, en exerçant des options de la multinationale informatique québécoise. À la tête de CGI depuis 2016, M. Schindler a eu droit à une rémunération de 10,8 millions $ l’an dernier. L’action de l’entreprise a finalement retrouvé, cette année, son niveau d’avant la pandémie.

GROS GAIN POUR DEUX PATRONS D’AIR CANADA

Photo d’archives, Chantal Poirier

Le grand patron d’Air Canada, Michael Rousseau, a empoché un gain de près de 320 000 $ en exerçant des options du transporteur aérien, il y a trois semaines. Pour sa part, la chef des affaires commerciales de l’entreprise, Lucie Guillemette, a touché plus de 185 000 $ de la même façon. Le titre d’Air Canada a reculé de près de 15 % depuis le début de 2022.

NESTO RECUEILLE 80 M$

La jeune pousse montréalaise Nesto a annoncé cette semaine avoir recueilli 80 millions $ auprès de deux filiales de Power Corporation (Financière IGM et Portage Ventures), de Diagram Ventures, de la Banque Nationale et de BMO Capital Partners. Nesto, une plateforme en ligne de prêts hypothécaires, a récolté 167,5 millions $ en financement depuis sa fondation, en 2018.

LE PDG D’IA EXERCE DES OPTIONS

Le grand patron d’iA Groupe financier, Denis Ricard, a réalisé un gain d’un peu plus de 300 000 $, depuis le début décembre, en exerçant des options de l’assureur de Québec. À l’emploi d’iA depuis 1985, M. Ricard dirige l’organisation depuis 2018.

LE PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE SAVARIA VEND

Marcel Bourassa, le PDG et plus important actionnaire de Savaria, a décidé de vendre pour environ 24 millions $ d’actions du fabricant d’ascenseurs et de lève-personnes. Ce bloc représente 2,6 % du capital-actions de l’entreprise de Laval. Au terme de la transaction, l’homme d’affaires demeurera tout de même le premier actionnaire de Savaria avec une participation de 20,5 % dans l’entreprise. Le titre de Savaria est en baisse de plus de 20 % depuis le début de l’année.