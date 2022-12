La Grande Fête Hivernale: une bordée de neige qui était attendue

La bordée de neige reçue à Québec samedi a permis aux organisateurs de la glissade historique de la terrasse Dufferin de pousser un soupir de soulagement, eux qui ont dû reporter l’ouverture en raison de la température.

« On avait notre tapis de neige nécessaire, mais il a complètement fondu avec la pluie dans les dernières semaines ! », lance Marc Duchesne, propriétaire de Au 1884, qui exploite l’attraction.

« On voyait les jours passer et on commençait à se gratter la tête », ajoute-t-il en riant.

Photo Didier Debusschère

La Grande Fête Hivernale devait faire son grand retour pour une septième année, samedi, sur la terrasse Dufferin avec toutes sortes d’activités pour la famille.

Mais elle a finalement été reportée à dimanche, comme la glissade n’était pas encore prête.

Une douzaine de personnes s’affairaient samedi à étaler la neige et arroser l’attraction historique qui existe depuis 138 ans pour permettre son ouverture officielle.

Quelques centaines d’amateurs de sensations fortes sont donc attendus dimanche pour tester la glissade qui peut atteindre jusqu’à 70 km/h.

Photo Didier Debusschère

Un week-end neigeux et doux

« On va avoir un sprint de 12 h de travail pour s’assurer que tout sera prêt. On va se coucher tard, mais on devrait être en mesure d’avoir nos premiers clients à 10 h [dimanche] ! », assure M. Duchesne.

Jusqu’à cinq centimètres de neige devraient tomber dimanche dans la grande région de Québec, s’ajoutant aux cinq à dix autres centimètres qui devaient s’accumuler au sol la veille, juste à temps pour un Noël blanc.

Des averses de neige intermittentes se poursuivront aussi au courant de la nuit et dans la journée de lundi.

Avec un mercure avoisinant le point de congélation jusqu’en milieu de semaine, les amateurs de sports d’hiver auront droit à une température parfaite pour pratiquer leur activité extérieure favorite.